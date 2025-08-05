Derince\'de Aileler İçin Eğlenceli Etkinlik

Derince'de çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen "3. Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği ile unutulmaz anlar yaşandı. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi oyunlarda çocuklar, ebeveynleriyle birlikte yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen "3. Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği Derince'de büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocuklar, gün boyu çeşitli oyunlar ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu vakit geçirdi. Derince Millet Bahçesi'ne kurulan etkinlik alanında, zeka ve akıl gelişimini destekleyen çeşitli atölyelerle birlikte motor becerileri geliştirmeye yönelik atletizm parkurları yer aldı. Çocuklar bu alanlarda hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi. Etkinlikte çocukların el becerilerine hitap eden kum boyama, resim ve bez çanta boyama gibi atölyeler yoğun ilgi gördü.

Ailecek yarıştılar

Etkinlikte yer alan denge bisikleti parkurları, şişme oyun alanları ve geleneksel sokak oyunları da çocuklar kadar ailelerin de ilgi odağı oldu. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi oyunlarda çocuklar, ebeveynleriyle birlikte yarışarak keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Mete'nin doğaçlama keman konseri, alandaki çocuklar ve ailelerden tam not aldı. Spontane gelişen mini konser, etkinliğe renk kattı. Ayrıca sahnede masal gösterileri ve dans yarışmaları düzenlendi. Anne Şehir Merkezi antrenörleri eşliğinde dans eden çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlik alanında kurulan papağan çekim noktası, çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Rengarenk papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, bu anı ölümsüzleştirdi. İlk kez bu deneyimi yaşayan miniklerin heyecanı, aileleri tarafından fotoğraflandı. Etkinlik sonunda çocuklar unutamayacakları bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. - KOCAELİ