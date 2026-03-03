Dersim'de ABD ve İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti. Platform adına konuşan EMEP Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin, "ABD'nin İran'a yönelik hamlesi, halkların mücadelesini çalmaya ve onları yeni bağımlılık ilişkilerine mahküm etmeye yöneliktir. ABD hiçbir zaman halkların dostu olmamıştır. ABD gittiği her coğrafyaya demokrasi değil, yıkım ve bağımlılık götürmüştür" dedi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eşgüdümlü askeri saldırılarının ardından başlayan savaşla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin şunları söyledi:

"Gazze'de yarattığı yıkımın üstünde konuşan İsrail yönetimi temsilcileri ve bölgedeki her yıkımın birinci derece sorumlusu ABD emperyalizminin sözcüleri savaş gerekçesi olarak ABD ve İsrail'in kendini savunma hakkını, nükleer ve füze programlarını ve İran halkının özgürlük mücadelesine destek olmayı ileri sürüyorlar. Bu söylemler barbar saldırganlığa kılıf giydirmekten başka bir şey değildir. ABD–İsrail saldırganlığı, İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamayı hedefliyor. Bu saldırılar Orta Doğu'yu kana bulayan emperyalist saldırganlığın yeni bir halkasıdır."

Yıllardır süren ekonomik ambargolarla ve askeri müdahalelerle Orta Doğu halkları yoksulluğa ve ölüme sürüklenmektedir. Saldırının amacı yeni ve demokratik bir rejim inşası veya İran halkının özgürlük talebini desteklemek değil; bu direnişi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek, yerine kendi işbirlikçisi bir yönetimi ikame etmektir. ABD'nin İran'a yönelik hamlesi, halkların mücadelesini çalmaya ve onları yeni bağımlılık ilişkilerine mahküm etmeye yöneliktir. ABD hiçbir zaman halkların dostu olmamıştır. ABD gittiği her coğrafyaya demokrasi değil, yıkım ve bağımlılık götürmüştür. İran halkı bir yandan bu emperyalist kuşatmayla, diğer yandan sömürücü ve baskıcı molla rejimiyle karşı karşıyadır. Yıllardır kendisine muhalif olanları idam eden, temel hakları yok sayan molla rejiminin yıkılması ve demokratik bir İran, bütün halkların yararınadır. İran halkları, kendi kaderlerini tayin etmek adına baskıcı rejime karşı kararlı bir direniş sürdürmektedir. Antidemokratik ve baskıcı rejimlerin devrilmesi ancak halk kitlelerinin örgütlü mücadelesiyle gerçekleşir. Dış müdahaleler sadece yıkım ve kan getirir. Anti-emperyalist mücadele ile demokratik hak ve özgürlük mücadelesi birbirinden ayrılamaz."