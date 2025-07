Desecure\'den Özel Güvenlik Haftası Etkinliği

Türkiye'nin 35 ilinde kamu ve özel sektöre güvenlik hizmeti sağlayan Desecure Özel Güvenlik Hizmetler A.Ş., toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Görünmez kahramanların emek ve özverisini kamuoyuyla paylaşmayı amaçlayan Desecure, bu etkinlik aracılığıyla mesleğin insan odaklı yönünü öne çıkararak toplumdaki algısını güçlendirmeyi hedefledi.

Bu yılki kutlama programı, yalnızca bir meslek onurlandırması değil, aynı zamanda bir vefa ve teşekkür ifadesine dönüştü. Desecure ailesi tarafından titizlikle hazırlanan etkinlikte, görev başındaki özel güvenlik personelinin yaşam öyküleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu hikayelerle birlikte, güvenlik görevlilerinin aileleri ve çocukları da bu anlamlı haftaya dahil edildi. Sahada görev yapan özel güvenlik çalışanlarının bireysel yaşam öyküleri, etkinlik boyunca duygusal anlara sahne oldu. Aralarında mesleğine 20 yılını adamış olanlar, göreve yeni başlayanlar ve toplumun önyargısıyla mücadele eden güvenlik görevlileri vardı. Bu hikayeler, kamusal alanlarda güvenliğin ne kadar görünmez ama hayati bir unsur olduğunu yeniden hatırlattı. Örneğin, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin "Ben sabah ezanına kadar kimseyle konuşmadan duruyorum. Beni sadece kamera izliyor, insanlar fark etmiyor" sözleri, mesleğin ne denli sessiz ama derin bir emek gerektirdiğini gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi ve çocuk çizimleri ise özel güvenlik mesleğine duyulan saygıyı adeta görselleştirdi. Güvenlik personelinin kendi objektiflerinden çektiği fotoğraflar, onların görev anlarındaki dünyasını anlamamıza imkan tanıdı. Her kare, bir görev anının, bir bekleyişin ya da gözlemin sembolüydü. Aynı şekilde çocukların yaptığı resimler, özel güvenlik mesleğinin sadece bir birey değil, bir aile mesleği olduğunu hatırlattı. Her çizim, ailece yaşanan bir gururun yansımasıydı.

Bu duygusal atmosferin bir başka anlamlı taşıyıcısı ise, Desecure'un katkılarıyla basımı yapılan "Gizli Kahramanlar Kulübü" kitabı oldu. Türkiye'nin ilk ve tek özel güvenlik temalı hikaye kitabı olma özelliğini taşıyan bu eser, mesleğin sadece görev anlarından ibaret olmadığını; ardında koca bir hayat, sessiz fedakarlıklar ve görünmeyen bir kahramanlık bulunduğunu güçlü bir hikaye diliyle aktarıyor. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanmış bu kitapla, özel güvenlik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlandı. Aynı zamanda toplumun özel güvenlik mesleğine dair farkındalığını ve saygısını artırmayı hedefleyen bu çalışma, Desecure'un sosyal sorumluluk anlayışının da en somut örneklerinden biri oldu.

Desecure ayrıca özel güvenlik görevlilerinin sanatsal yönlerini ortaya çıkaran bir yarışma düzenledi. Personelin gönderdiği fotoğraflar, halk oylamasına sunuldu ve jüri değerlendirmesiyle birlikte dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi. En çok beğeni alan birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verildi. Bu ödüller, görünmeyen emeğin görünür hale gelmesi için atılmış küçük ama anlamlı adımlardı.

"Teknoloji ve fiziki güvenliği entegre ederek müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktayız"

Desecure Özel Güvenlik Hizmetler A.Ş. olarak hemen hemen bütün sektörlerde özel güvenlik hizmeti verdiklerini ve 35 ilde özel güvenlik ağlarının bulunduğunu dile getiren Desecure Özel Güvenlik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Sait Uygur, "Desecure Özel Güvenlik Hizmetler A.Ş. 20 yıla aşkın bir süredir 35 ilde hizmet vermektedir. Hemen hemen bütün sektörlerde özel güvenlik hizmeti sunmaktayız. Her geçen gün büyüyerek yolumuza devam etmekteyiz. Son yıllarda hızla ilerlemekte olan en son teknolojiyi şirketimizle buluşturarak hizmet kalitemizi artırmaktayız. Teknoloji ve fiziki güvenliği entegre ederek müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunma arzusundayız. Özel Güvenlik Haftası şu an bütün Türkiye'de kutlanmaktadır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde tüm valiliklerde ve özel güvenlik şirketleri tarafından kutlanmaktadır. Bu hafta konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hafta kutlanarak aslında özel güvenlik görevlilerimizin yapmış oldukları işin önemine vurgu yapılmakta ve farkındalık oluşturmaktayız. Her yıl tekrarlanarak ve daha da geliştirilerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Özel Güvenlik Haftası bu alanda görev yapan bütün özel güvenlik görevlilerimizi hatırlamak, topluma hatırlatmak ve aynı zamanda görevlilerimize teşekkür etmek için bir fırsattır. Ben de bu vesileyle tüm özel güvenlik görevlilerimizin kendilerine, ailelerine ve çocuklarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından 24 saat gece gündüz güvenlik hizmeti sağlamaktayız"

Güvenliğin en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu ve bu anlamda özel güvenliğin canla başla ve büyük fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Desecure Özel Güvenlik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Sait Uygur, "Özel güvenlik, genel kolluğun tamamlayıcısı ve yardımcısı statüsündedir. Bugün, özel güvenlik görevlilerinin sayısı neredeyse genel kolluk kuvvetlerinin sayısını ikiye katlamış durumda ve her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Hem kamusal alanda hem de özel alanda can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından 24 saat gece gündüz, her mevsim şartlarında ve her türlü olumsuz hava şartlarında dahi hiç ara vermeden güvenlik hizmeti sunmaktayız. Güvenlik, en temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bu anlamda da güvenlik arkadaşlarımız canla başla ve büyük fedakarlıkla görev yaptıklarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedirler. Emniyet ve şirketler tarafından sürekli denetlenmekte ve yeni projelerle de hizmet kalitesi artırılmaktadır. Bütün gençlerimizin özel güvenlik olarak bu sektöre yönelmelerini şahsen öneriyorum" diye konuştu.

"Desecure olarak çalışma şartlarını geliştirmek ve iyileştirmek adına gece gündüz elimizden gelen gayreti göstermekteyiz"

Desecure Özel Güvenlik Hizmetler A.Ş. olarak özel güvenliklerin çalışma şartlarını iyileştirmek ve geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Desecure Özel Güvenlik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Sait Uygur, "Özel güvenlik görevlilerimiz 7/24, hiç durmadan büyük bir fedakarlıkla ve büyük zorluklar altında görev yapmaktadırlar. Biz de yöneticiler olarak, çalışma şartlarını geliştirmek ve iyileştirmek adına gece gündüz elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Sadece çalışma şartlarını değil, aynı zamanda eğitim seviyelerini yükseltmek için eğitim programları ve psikolojik destek faaliyetleri alanında da kendilerine destek olma çabası içerisindeyiz" dedi.

"Özel güvenlik bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla 'Gizli Kahramanlar Kulübü' kitabını çıkardık"

Özel güvenlik bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla "Gizli Kahramanlar Kulübü" kitabının basımını gerçekleştirdiklerini ve firma olarak özel güvenlik görevlilerinin topluma kattığı değerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Desecure Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Bütçe Birimi Sorumlusu Seray Karabay da, "Özel Güvenlik Haftası kapsamında Desecure Özel Güvenlik Hizmetler A.Ş. olarak etkinlik düzenliyoruz. Şirket olarak güvenlik sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren ve hizmet veren bir şirket olmakla birlikte, bu işin sosyal sorumluluk tarafını da sahiplenen bir firmayız. Bunun daha da küçük yaşlardan bilinmesi adına, içeriği bizim için çok anlamlı olan 'Gizli Kahramanlar Kulübü' kitabının basımını sağladık. Bu aynı zamanda tüm Türkiye'de özel güvenlik konulu olma özelliğini de taşıyor. Canımızı, malımızı ve değerlerimizi emanet ettiğimiz özel güvenlik görevli arkadaşlarımız için bu hissiyatın oluşması, onların kahramanlıkları ve ülke olarak da çok değerli meslek grubunun başarıyla yürütülmesi için bu değerin hissettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda firmamızın değerlerinin korunmasına dair hassasiyetini, bu tür etkinliklerle herkesle paylaşabilmek bizim için çok değerli. Umarım bütün ekip ve iş arkadaşlarımızla verdiğimiz değerin gücünü hissederler" ifadelerini kullandı.

"Özel güvenlik varsa okulda, hastanede, parkta içimiz rahat olur"

Gece gündüz görev yapan tüm güvenlik görevlilerine teşekkür ettiğini belirten Desecure Özel Güvenlik Hizmetleri İnsan Kaynakları Departmanı personeli Mehmet Ünsal, düşüncelerini işaret diliyle ifade etti. Ünsal'ın bu içten mesajı, etkinliğe anlam katan en özel anlardan biri oldu:

"Güvenlik olmazsa huzur olmaz. Ne biz ne de çocuklarımız güvende oluruz. Özel güvenlik varsa okulda, hastanede, parkta içimiz rahat olur. Gece gündüz görev yapan tüm güvenlik görevlilerine teşekkür ederiz. Özel Güvenlik Haftamız kutlu olsun" - DENİZLİ