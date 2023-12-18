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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanması için çağrıda bulundu

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 2017 yılında temeli atılan ancak inşası devam etmeyen Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanarak hizmete açılması için iktidara çağrıda bulundu. Ösen, Karşıyaka'nın ve İzmir'in sportif başarısı için stadyumun hizmete açılmasının önemli olduğunu belirtti.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Karşıyaka Stadyumu\'nun tamamlanması için çağrıda bulundu
18.12.2023 - 18:42,
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 2017 yılında temeli atıldıktan sonra inşasına devam edilmeyen Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanarak hizmete açılması için iktidara çağrıda bulundu. Ösen, "Geçtiğimiz yıl 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde hükümet tarafından verilen sözlerin tutulması, Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanarak hizmete açılması, Karşıyaka'nın ve İzmir'in sportif başarısı için son derece elzemdir" dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Karşıyaka Spor Kulübü'nün stadyum inşaatını gündeme getirdi. İnşaatın 2017 yılında atılmasına rağmen daha sonra herhangi bir ilerleme görülmediğini belirten Kaya Ösen, şunları dile getirdi:

"111 YILLIK MAZİSİ OLAN GÜZİDE KULÜBÜMÜZÜN KENDİ STADINA, EVİNE KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR"

"Kurtuluş Savaşı'na en önemli desteklerden birini veren, ülkemizin ve İzmir'in en köklü spor kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün stadyum inşaatının temeli 2017 yılında atılmış ancak bir arpa boyu yol alınamamıştır. 111 yıllık mazisi olan güzide kulübümüzün diğer kıymetli kulüplerimiz gibi kendi stadına, evine kavuşturulması gerekiyor.

"KARŞIYAKA STADYUMU'NUN HİZMETE AÇILMASI, KARŞIYAKA'NIN VE İZMİR'İN SPORTİF BAŞARISI İÇİN SON DERECE ELZEMDİR"

Geçtiğimiz yıl 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde hükümet tarafından verilen sözlerin tutulması, Mavişehir'de yapılacağı dile getirilen spor tesislerinin ve Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanarak hizmete açılması, armasına Türk bayrağını alan ilk kulüp olan Karşıyaka'nın ve İzmir'in sportif başarısı için son derece elzemdir."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEVA Partisi İzmir Milletvekili Karşıyaka Stadyumu'nun tamamlanması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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