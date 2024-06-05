Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu'nda Yöresel Mutfaklar Uygulama Sınavı

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Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 1. Sınıf öğrencilerine 'Yöresel Mutfaklar Uygulama Sınavı' yapıldı.

Sınava, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ve öğretim görevlileri katıldı.

Sınavda öğrenciler çorba kategorisinde toyga, tutmaç, köz patlıcan, lebeniye, tarhana, çeşmi nigar çorbası ile yarışırken, ana yemeklerden söğürme kebap, testi kebabı, piliç topkapı, Adana kebap, kuzu külbastı, yağlama, İzmir köfte gibi lezzetlerle sınava girdi. Tatlılardan ise künefe, incir dolması, billuriye, şekerpare, Yalova sütlüsü, kazandibi, kalburabastı reçeteleri yapıldı.

Sınavda heyet tarafından Türkiye'nin çeşitli yörelerinden yapılan yemeklerin tadımı gerçekleştirilerek, not verildi. - KAYSERİ