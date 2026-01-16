Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti - Son Dakika
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
16.01.2026 19:23  Güncelleme: 22:56
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a makamında saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından Didim Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırının Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren tarafından yapıldığı ifade edilirken, konuya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yönelik 15 Ocak 2026 tarihinde Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren tarafından makamında sözlü ve fiziksel saldırı girişimi meydana geldi.

Saldırının ardından Didim Belediyesi tarafından yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneğine ait alanına ilişkin tahliye kararı nedeniyle saldırının gerçekleştirildiği ifade edilirken, tahliye sürecine ilişkin de ayrıntılı bilgi verildi.

"TUTANAK DERNEK BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANDI"

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 Ocak 2026 tarihinde Belediyemiz içinde yapılmaya çalışılan sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsü hakkında halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur. Cumhuriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi 1109 Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 1.800 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneğine ait alanla ilgili olarak; 24 Ekim 2025 tarihinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; hayvansever derneklerin yaşam evi oluşturabileceği, ancak ilgili derneğin faaliyet gösterdiği alanın bu kriterleri sağlamadığı ve bu nedenle can dostlarımızın hayvanların sağlığı, güvenliği ve refahı açısından uygun bir alana taşınarak söz konusu alanın tahliye edilmesi gerektiği hususunda tutanak tutulmuştur. Bu denetim tutanağı, dernek başkanı tarafından da imzalanmıştır.

"DERNEĞE YARDIM VE DESTEK TEKLİFİNDE BULUNULDU"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki; söz konusu alanla ilgili olarak ilgili derneğin herhangi bir mülkiyeti, tahsisi ya da kullanım izni bulunmamaktadır. Alan, imar planlarında yeşil alan olarak yer almakta olup, dernek tarafından işgal edilerek izinsiz şekilde kullanılmaktadır. Tahliye süreci üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yükümlülük yerine getirilmemiştir. Bunun üzerine belediyemiz, herhangi bir zorlayıcı işlem yoluna gitmeden; can dostlarımızın sağlıklı, güvenli ve uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, 23 Aralık 2025 tarihinde derneğe yardım ve destek teklifinde bulunmuştur. Bu teklif, dernek başkanı tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda belediyemiz ekipleri; dernek malzemelerinin sökümüne yardımcı olmuş, dernek başkanı tarafından gösterilen Denizköy Mahallesi 3028 ada 118 parselde bulunan alana taşınma sürecine destek sağlamıştır.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a Makamında Saldırı... 'Belediyeden Yazılı Açıklama: Hukuki Süreç Başlatıldı'

"TEHDİT İÇEREN İFADELER KULLANMIŞTIR"

Ancak belediyemizin tüm iyi niyetli çabalarına ve iş birliği yaklaşımına rağmen; dernek başkanı Bilal Süren, belediye başkanımıza yönelik makamında saldırı girişiminde bulunmuştur. 15 Ocak 2026 günü saat 15.15 sıralarında, başkanlık makamına gelen şahıs; sekreterlik alanına girerek "Hatice nerede" şeklinde hitap etmiş, başkanımızın toplantıda olduğu belirtilmesine rağmen makama zorla girmeye çalışmıştır. Güvenlik görevlilerinin izinsiz girişini engelleme çabası sırasında kapıya tekme attığı, bina dışına çıkarılırken 'Eşkiya Hatice' şeklide hakaret ve 'seni o koltukta oturtmayacağım' şeklinde tehdit içeren ifadeler kullanmıştır.

Söz konusu şahsın, daha önce de belediyemize ait kameralara yönelik saldırılarda bulunduğu, belediye başkanımız ve kurumumuz hakkında asılsız iddialar ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yaptığı, bu eylemleri dernek adı altında sürdürerek kamuoyunu meşgul etmeye ve yanıltmaya çalıştığı bilinmektedir.

"SÜRECE İLİŞKİN DELİLLER, YASAL ÇERÇEVEDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR"

Yaşanan olayla ilgili tüm görüntüler, belgeler ve kamera kayıtları emniyet güçlerine teslim edilmiş olup, hukuki süreç başlatılmıştır. Kişisel sorunların, dernek kimliği arkasına sığınılarak kamuoyuna taşınması ve bu yolla algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemezdir. Belediyemiz; gerek bu saldırı girişimiyle, gerekse kasıtlı ve taraflı yayınlarla gerçeği yansıtmayan haberler yapan kişi ve mecralar hakkında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Sürece ilişkin deliller, yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Belediyemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı için iyi niyetle çalışmaya, kamu yararını gerçekten gözeten sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edecektir. Ancak kişisel sorunlarını dernek adı altında kamuoyu oluşturmaya çalışarak yürüten yaklaşımlara prim verilmeyecektir."

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ulke magandalarin ve sehir eskiyalarinin cirit attigi yer haline geldi cok yazik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
