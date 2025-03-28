Didim Belediyesi 25 Bin Vatandaşı İftar Sofralarında Buluşturdu - Son Dakika
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Didim Belediyesi 25 Bin Vatandaşı İftar Sofralarında Buluşturdu

Didim Belediyesi 25 Bin Vatandaşı İftar Sofralarında Buluşturdu

Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan ayında Didim Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında 25 bin vatandaş bir araya geldi. Belediye Başkanı Hatice Gencay, bu organizasyonla birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

28.03.2025 22:56  Güncelleme: 22:59
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Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan ayı boyunca 25 bin vatandaş, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan iftar sofralarında bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca Didim Belediyesi, birlik ve dayanışma ruhunu iftar sofralarında yaşattı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay öncülüğünde düzenlenen iftar programlarında toplam 25 bin vatandaş, iftar sofralarında bir araya geldi. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca birlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadık. Didim'in farklı noktalarında kurduğumuz iftar sofralarında, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergiledik. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşarken, toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik. Didim Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca sofralarımızı paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Paylaşma ve dayanışmanın her zaman sürmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay ise iftar programlarının yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek "Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde, tüm Didimlileri aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Paylaşmanın ve dayanışmanın sadece Ramazan'da değil, her zaman sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi 25 Bin Vatandaşı İftar Sofralarında Buluşturdu - Son Dakika

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