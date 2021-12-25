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Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı - Son Dakika

Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı

25.12.2021 16:48
Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı

Didim Belediyesi personeli düzenlenen motivasyon ve moral gecesinde yılın stresini attı.

Didim Belediyesi personeli düzenlenen motivasyon ve moral gecesinde yılın stresini attı. Gecede konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim'deki tüm hizmetleri mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını ifade ederek, "Görevimizin 7'inci yılındayız. Bir yedi yıl daha sizlerle bu hizmet etmek istiyorum" diyerek 3'üncü dönem için aday olduğunu açıkladı.

Didim Belediyesince her yıl düzenlenen moral ve motivasyon etkinliği bu yıl da bir otelde gerçekleştirildi. Yemekli etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, birim müdürleri ile belediye çalışanları katıldı.

Gecede konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 2014 yerel seçim süreci, belediye çalışmaları ve yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Atabay " 31 Mart 2014'den sonra zor bir yolculuğa çıktık. Siyasetin içinde fazla yaşanmayacak bir durumla ilçemiz karşı karşıya geldi. Belediye hizmetlerini eleştirmiyorum ama siyaseten CHP'yi yüzde 49 ile seçilmiş, 5 yıllık dönemden sonra ortadan ikiye üçe bölerek yüzde 24,8 seçilen bir parti konuma getirilmemesi ve bu hataların olmaması lazım. Biz bu oranı 31 Mart 2019'de yüzde 58 ile iktidar yaptık ve bunu hep beraber gerçekleştirdik. Yaptığımız her çalışma partimizi eski gücüne getirdi. Aramızda CHP'li olmayan yada başka partiye bağlı olanlarda olabilir bu önemli değil ama CHP burada etken güçtür. Biz bu güçle övünmedik. Bizden olmayan insanları ayrıştırmadık. Biz 2014'de başladık ve 2021'de devam ettiriyoruz. Tüm halkı kucaklamak istedik ama biz siyasetçi değiliz. Benim görevim CHP'ye MHP'ye AKP'ye yada başka parti partilere gönül verenlere kendisini Didimli olarak tanımlayan herkese hizmet etmek benim görevimdir. Biz bu yol arkadaşlarımızla ve sizlerle bunu anlattık. Biz Didim'i anlatmamız ve neler yaptığımız anlatmamız lazım. Bu konuda birbirimize kenetlenmemiz lazım" dedi.

3'üncü dönem için adaylık sinyali verdi

Başkan Atabay Didim Belediyesinin son geldiği nokta itibariyle Türkiye'de Didim'in tanınan bir ilçe olduğunu belirterek "En az 100 belediye başkanımız bizim projelerimizi sordu. En fazla da amfi tiyatroyu sordular. Kendimizle gurur duyalım. Önümüzde 2 sene kaldı. Bu dönem için bir 5 sene daha koyun. Sonra ardından bir 5 sene daha koyun. Bu anlamda kendime bir ah ettim. Didim'i turizmde 5 önemli kentin arasına sokmadan bu görevden ayrılmayacağım. Biz Didim için öyle bir temel attık ki bizden sonra rahat edecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Grup Eflatun söylediği şarkılarla belediye personelini coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise belediye personelinde oluşan ekibin Ankara havalarını grup olarak oynamaları büyük beğeni topladı. - AYDIN

Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı
Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı
Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı
Didim Belediyesi çalışanları yılın stresini attı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Didim Belediyesi, Yerel Seçim, 31 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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