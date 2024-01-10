Didim Belediyesi, Öğrencilere Çorba İkramında Bulunuyor

Didim Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile çorba ikramında bulunarak,soğuk havalarda öğrencilerin içini ısıtmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi'ne bağlı ikram aracı, okulların önüne giderek, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Çorbalarını Didim Belediyesi ekiplerinden alan öğrenciler, ikram için Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Soğuk kış günlerinden öğrencilerimizin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramlarımız okullarımızda devam edecek" dedi.