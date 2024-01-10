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Didim Belediyesi, Öğrencilere Çorba İkramında Bulunuyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Öğrencilere Çorba İkramında Bulunuyor

Didim Belediyesi, soğuk havalarda öğrencilerin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunuyor. Belediye tarafından gönderilen ikram aracı, okulların önünde öğrencilere çorba dağıtıyor. Öğrenciler, çorbalarını Didim Belediyesi ekiplerinden alarak Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti. Başkan Atabay, çorba ikramlarının devam edeceğini belirtti.

Didim Belediyesi, Öğrencilere Çorba İkramında Bulunuyor
10.01.2024 - 23:30,
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Didim Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile çorba ikramında bulunarak,soğuk havalarda öğrencilerin içini ısıtmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi'ne bağlı ikram aracı, okulların önüne giderek, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Çorbalarını Didim Belediyesi ekiplerinden alan öğrenciler, ikram için Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Soğuk kış günlerinden öğrencilerimizin içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramlarımız okullarımızda devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA
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