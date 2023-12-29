Didim Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Didim Belediyesi ekipleri, ilçede yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim'i daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşturmak için faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Didim Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Sürdürülen faaliyetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi'ne 17 bin 376 metrekare kilit parke taşı ile yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam edecek.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Kentimizi modern bir görünüme kavuşturmak için yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Efeler Mahalemize 17 bin 376 m2 kilit parke taşı ile yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek" dedi.