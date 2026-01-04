Didim\'de zabıta ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde, özellikle işletmelerin hijyen şartları, ruhsat durumları ve fiyatlandırma uygulamaları Zabıta ekiplerince titizlikle incelendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılar yapılıyor ve mevzuat kapsamında işlem uygulandı. Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha güvenilir bir Didim için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN