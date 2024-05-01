Didim\'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

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Didim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kent meydanında kutlandı. Sendikaların, siyasi partilerin ve STK'ların destek verdiği kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de kutlandı. 1 Mayıs Platformu tarafından gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında ilk olarak Didim Belediyesi önünde toplanıldı. Belediye önünde gerçekleşen yürüyüşe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP'li bazı meclis üyeleri, sendikalar, halk oyunları ekipleri, Roman dans grubu ekipleri de katıldı. Cumhuriyet caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş Kent Meydanında sona erdi. 1 Mayıs Platformuna bağlı Sendikaların, siyasi partilerin ve STK'ların destek verdiği kutlamalar saygı duruşuyla başladı. Ardından Platform üyeleri temsilcileri tanıtıldı. Konuşmanın ardından Halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu; Roman dans ekibi alanı coşturdu. Kutlamalarda katılımcılar hep birlikte halay çekti. - AYDIN