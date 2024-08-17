Didim\'de makilik alanda yangın çıktı

Yerel

Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

Didim'de bir yangın daha çıktı

Makilik alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın ardından bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı.

Didim Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken aynı saatler içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, moloz döküm alanının yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Bölgeye iş makinesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.