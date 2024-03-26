Didim'de Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikatı - Son Dakika
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Didim'de Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikatı

Didim\'de Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikatı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, Akbük Mahallesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler ve deprem çantası hazırlama konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi ve köpek timlerince gösteri yapıldı. Faaliyet sonunda öğrencilere bayrak ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı.

26.03.2024 16:07
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı, Köpek Tim Komutanlıkları ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Akbük Mahallesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere "Deprem Farkındalık" eğitimi verildi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler, deprem çantası hazırlama, Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin faaliyetleri konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca köpek timlerince gösteri yapılarak, çocuklara faaliyet sonunda bayrak ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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