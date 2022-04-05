Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı

05.04.2022 11:51
Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği tekne turları başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği tekne turları başladı. 2022 yılının ilk turuna 50 kişi katılırken, tura katılanlar Didim'in koylarını gezme şansı buldu.

Didim'de bahar ve yaz döneminde gerçekleştirilen tekne turları başladı. 2022 yılının ilk tekne turu Altınkum sahilinde başlarken, ticari teknelerin yanaştığı bölgede ilk tur 50 kişilik tatilciyle başladı. İlk tekne turuna ilçede yaşayan İngilizler ile bazı otellerde kalan turistler katıldı.

Tekne sahibi Ayfer Kamacı 2022 yılının ilk tekne turuna başladıklarını ifade ederek "Sezonun gelmesi hasretle bekledik. İlk turumuza 50 kişi katıldı. Turumuza yabancı uyruklu tatilcilerle başladık. Turlarımızı 10 pound olarak belirlendi. Saat 10.30'da başlayıp 17.00'de sona eriyor. Didim'in en güzel koylarını gezdirerek tatilcilerimize güzel anlar yaşatacağız" dedi.

Tekne turuna katılan yabancı uyruklu tatilciler ise "Türkiye ve Didim çok güzel, denizi de havası de mükemmel, koyları gezip denize gireceğiz. Gelmeyenler Didim'e gelsin bu ortamı muhakkak görsünler" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı

YORUMLAR
500
Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Aydın'dan geçecek 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Aydın'dan geçecek

Altınkum, Türkiye, Aydın, Didim, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement