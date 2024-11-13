Didim\'de Zeytinyağı Denetimleri Yapıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde pazar tezgahlarını denetleyen ilçe tarım ve zabıta ekipleri, analiz için zeytinyağı numuneleri alındı.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın'da hasat sezonu devam ederken, zeytinyağı sıkımlarının yanı sıra satışlarında da yoğunluk başladı. Bu çerçevede harekete geçen Didim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte pazar tezgahlarında zeytinyağı denetimi gerçekleştirdi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen ekipler, pazarlarda bulunan zeytinyağlarını denetledi. Ayrıca ekipler analiz edilmesi için numuneler aldı. Vatandaşların sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi Zabıta ekipleri ile beraber ilçemizde bulunan pazarlarda zeytinyağı denetimleri yapılmış, analiz edilmesi için numuneler alınmıştır. Denetimleriz yıl boyunca devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN