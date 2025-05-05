Dijital Bağımlılığa Farkındalık: 'Kitap, Kahve, Lokum' - Son Dakika
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Dijital Bağımlılığa Farkındalık: 'Kitap, Kahve, Lokum'

Dijital Bağımlılığa Farkındalık: \'Kitap, Kahve, Lokum\'

Bilecik'te gerçekleşen etkinlik, dijital bağımlılığı azaltma ve kitap okuma alışkanlığını teşvik etti.

05.05.2025 12:39
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Bilecik Kent Konseyi'nde, dijital bağımlılığa farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Kitap, Kahve, Lokum' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, konseye üye kadınlar bulundukları ortamın elektriğini 'iki saat boyunca kapatarak', kitap okuma faaliyetinde bulundu. Kent Konseyi Kültür Sanat ve Edebiyat Çalışma Grubu Başkanı Nejla Eker, etkinliğin amacının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek olduğunu belirterek, daha önce benzer organizasyonların kütüphane ortamında da gerçekleştirildiğini ifade etti. Eker, "Kitaplarımızı alarak okuma etkinliği düzenledik. Bugün ise okuduklarımızın özetlerini çıkardık ve birbirimizle paylaştık. Aramızda öğretmenler, ev hanımları ve emekliler var. Böylece hem sosyalleşiyor hem de kitaplarımızı tanıyoruz. Bir kişinin okuduğu kitabı 10 kişi dinlemiş oluyor ve 10 farklı kitap hakkında bilgi sahibi oluyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik süresince katılımcılar, edindikleri kitaplar üzerine fikir alışverişinde bulunarak toplumsal dayanışmayı ve kültürel gelişimi destekleyen bir ortam oluşturdu. Kent Konseyi yetkilileri, ilerleyen süreçte şiir etkinlikleri gibi farklı kültürel buluşmaların da planlandığını belirtti.

Etkinliğin, dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediği vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dijital Bağımlılığa Farkındalık: 'Kitap, Kahve, Lokum' - Son Dakika

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