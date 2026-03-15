Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dikili'de Yoğun Katılımlı İftar Programı Düzenlendi

15.03.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli'nin katıldığı programda, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Çankırı, hükümetin bölgeye yönelik projeleri ve tarım yatırımları hakkında bilgiler verirken, Güveli ise ilçede yeni bir siyasi dönemin başlayacağını ifade etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen açık hava iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaş bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşmanın manevi huzurunu yaşadı.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Çankırı, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunu ifade etti.

"Ramazan boyunca vatandaşlarımızla buluşuyoruz"

İzmir'in 30 ilçesinde Ramazan boyunca iftar sofraları kurulduğunu belirten Çankırı, yoğun program nedeniyle tüm davetlere katılamadıklarını ancak her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi. Dikili'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çankırı, teşkilatların sahada aktif bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Merkezi hükümetin bölgeye yönelik projelerine de değinen Çankırı, özellikle tarıma dayalı ihtisas yatırımlarının önümüzdeki yıllarda istihdama önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Dikili'nin sadece bir sahil kenti olmadığını belirten Çankırı, ilçenin tarım ve ticarette de güçlü bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerin kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Çankırı, İzmir'in hizmet noktasında daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm kurumların uyum içinde çalışması gerektiğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çankırı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun daim olmasını temenni etti.

Güveli: "Dikili'de yeni bir siyasi dönem başlayacak"

Programda AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli de vatandaşlara hitap etti. Güveli, Dikili'de siyasetin yeni bir döneme gireceğini ifade ederek merkezi hükümet yatırımlarıyla ilçenin daha fazla hizmet alacağını söyledi. Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Güveli, "Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz birlik ve beraberliğimizin daim olmasıdır. Allah bu güzel sofralarda kurduğumuz kardeşliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı, vatandaşların sohbetleri ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
16:07
Sanki Barcelona Süper Lig’e resmen koşarak geliyorlar
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 16:45:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.