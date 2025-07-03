Dilek Yarımadası\'na Yangın Yolu Açılacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası'nda yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yangın yolu açılacağını açıkladı.

Aydın'daki dağlık ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karadan müdahalenin zor olduğunu belirten Vali Canbolat, ekiplerin ulaşım konusunda büyük güçlük yaşadığını ifade etti. Bu nedenle ormanlık alanlara müdahale yollarının açılması gerektiğini vurgulayan Canbolat, vatandaşlara da yolları kapatmama çağrısında bulundu.

Vali Canbolat, Milli Park'ta yol olmadığını ve muhtemel bir yangında karadan müdahale şansının bulunmadığını söyledi. Canbolat, "Milli parklara yangın yolu açmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatı ile bu yöndeki taleplerimiz kabul edildi. Türkiye'de ilk kez, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yangın yolu açılacak. Bu karar emsal niteliğindedir" dedi.

Açılacak olan yangın yolunun sadece yangına müdahale amaçlı olacağını ve her yıl düzenli bakımının yapılacağını belirten Canbolat, Milli Park içerisinde çürümüş ve kurumuş bitki örtüsünün de temizleneceğini söyledi.

Yangınlara karşı alınan önlemler kapsamında Aydın genelindeki kuleler ve İHA'larla sürekli denetim yapıldığını aktaran Canbolat, vatandaşları da daha dikkatli olmaya çağırdı. Canbolat, "Yakarak temizlik yapılmamalı, herkes yangın riski konusunda daha bilinçli olmalı" dedi. - AYDIN