Dinç, sigara yasağına milletvekillerinden destek isterken 120 bin ölümü vurguladı - Son Dakika
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Dinç, sigara yasağına milletvekillerinden destek isterken 120 bin ölümü vurguladı

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta salı görüşülmesi beklenen sigara yasağı düzenlemesine milletvekillerinden destek istedi. Dinç, 'Sigaradan dolayı her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz' diyerek Meclis'ten geçmesi gerektiğini söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, önümüzdeki hafta salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenilen sigara yasağı ile ilgili düzenlemeye tüm milletvekillerinin destek vermesini istedi. Dinç, "Sigaradan dolayı her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yozgat'ta tarihi Karslıoğlu Konağında hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret edip, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan'dan bilgi aldı. Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her şehrinde insanların bağımsızlığı için mücadele verdiklerini, bu mücadelenin her dönemde kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Her yerde bağımlılık ciddi bir tehlike. Yozgat'ımızda da ciddi bir tehlike. Madde, kumar bağımlılığı ve alkol bağımlılığı ciddi bir tehlike. Elimizdeki bilgiler bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Daha çok mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Daha çok insanımıza ulaşmamız gerektiğini gösteriyor" dedi

Dinç, sigara yasağı ile ilgili düzenleme konusunda yöneltilen bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Düzenlemeler maalesef belli sembolik kurallara takılıp kalıyor. İçinde hakikaten insanımızı koruyacak ve sigara içmeyenlerin haklarını koruyacak, sigara içenlerin de tedavi olmasını kolaylaştıracak, bırakma motivasyonunu artıracak fevkalade güzel düzenlemeler var. Ama bu konu sembolik tartışmalar etrafında boğulmaya çalışılıyor. Meclis'te milletvekillerimizin bu düzenlemeye sahip çıkmalarını bekliyoruz. Sigara uyuşturucuya, madde bağımlılığına geçişte bir aracı oluyor. ve geçişe aracı olmasa bile sigaradan dolayı her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz. Maddi, manevi olarak çok büyük bir kaybımız var. Bu noktada sigarayla alakalı düzenlemelerin uygulanmamasından dolayı Türkiye'de yakın zamanda ciddi bir artış oldu.

Özellikle çocuklarımızda, gençlerimizde ciddi bir artış oldu. Bu noktada çocuklarımızı, gençlerimizi başta olmak üzere bütün insanımızı korumak için düzenlemelere ihtiyaç var. Sigara içme yüzde 50'nin üzerinde bir nüfus var toplumda. Bu nüfusun da haklarını korumak lazım. Hastane önlerinde, parklarda, okul etrafında sigara içilmemesi ile alakalı düzenleme yapılıyor. Dolayısıyla düzenleme fevkalade yerinde önemli, dünya standartlarında bir düzenleme, dünyada hali hazırda olan bir düzenleme. O yüzden mutlaka meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA
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