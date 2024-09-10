Directed By Women Türkiye Festivali Kadın Yönetmenlerin Kısa Filmlerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Directed By Women Türkiye Festivali Kadın Yönetmenlerin Kısa Filmlerine Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul, bu yıl altıncısı düzenlenen 'Directed By Women Türkiye' festivali kapsamında 13-14-15 Eylül günlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak. Festival, kadın kısa film yönetmenlerine destek olmayı, üretimlerini teşvik etmeyi ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor. 61 film seyirciyle buluşacak ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

10.09.2024 13:26  Güncelleme: 14:32
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(İSTANBUL)- İstanbul, bu yıl altıncısı düzenlenen 'Directed By Women Türkiye' festivali kapsamında 13-14-15 Eylül günlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak.

'Directed By Women Türkiye', İspanya, ABD ve dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası festivalin Türkiye ayağını oluşturuyor. Türkiye'de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan 'Directed By Women Türkiye', sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

61 film festivalde izleyiciyle buluşacak

Bu yıl 39 ülkeden 188 kadın yönetmenin başvuruda bulunduğu 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali'nde; ulusal, uluslararası, belgesel ve genç bakış kategorileri ve ulusal gösterim seçkisi ve özel gösterimlerle birlikte 61 film seyirciyle ücretsiz buluşacak.

Kosova'nın en önemli festivallerinden DOKUFEST işbirliğiyle, '1 Ülke- 5 Hikaye' bölümünde 5 Kosovalı kadın yönetmenin filmleri beyazperdede olacak.

13-14-15 Eylül 2024 tarihlerinde üç gün

Konuya ilişkin açıklamaya göre, festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer alacak. Bu yıl, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca; Yağmur Kartal Karakuş, "Bir Stop Motion Animasyon Projesi Hazırlamak", Kardelen Fincancı ise "Sine- Terapötik" atölyelerini katılımcılarla yürütecek. Festival kapsamında yönetmen Elmas Arus'un "Buçuk" belgesel filmi ve Aylin Özbakır'ın "Sessiz Dans" filmi özel gösterimle seyirciyle buluşacak. Ayrıca festival kapsamında içerik üreticisi Deniz Tokgöz, Sanat Yönetmeni Natali Yeres ve "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun söyleşileri gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Sinemacı Kadınlar Derneği'nin, Kadıköy Belediyesi'nin ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü ve LANDS of Cinema tarafından dağıtım ödülü verilecek. Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul'da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Directed By Women Türkiye Festivali Kadın Yönetmenlerin Kısa Filmlerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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