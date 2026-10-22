DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası İzmir'de Halk TV'ye kayyım atanmasını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası İzmir'de Halk TV'ye kayyım atanmasını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir şubeleri, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve yayınlarının durdurulmasını Konak'ta protesto etti. Açıklamada, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına sahip çıkılacağı vurgulandı.

(İZMİR) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir şubeleri, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve yayınlarının durdurulmasını protesto etti. Açıklamada, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına sahip çıkılacağı vurgulandı.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir şubeleri, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasına tepki göstermek amacıyla Konak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasını yapan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, ekonomik ve toplumsal krizin yükünün emekçilere ve emeklilere yüklendiğini belirterek, iktidarın baskı, sansür ve kayyım politikalarıyla yaşanan sorunların üzerini örtmeye çalıştığını savundu.

Özkaynak, "Dün belediyelere atanan kayyımlarla halkın seçme ve seçilme hakkını, sandık iradesini çiğneyen bu antidemokratik zihniyet, bugün de hedefine halkın gerçekleri öğrenme kanalı olan Halk TV'yi koymuştur. Halk TV'ye yönelik kayyım müdahalesi, yurttaşların haber alma özgürlüğüne, basın hürriyetine açık bir saldırıdır. Kendisi dışında hiçbir söze, hiçbir gerçeğe ve hiçbir muhalif sese tahammülü olmayan iktidar; pazar tezgahlarındaki yangını, emeklinin mutfağındaki boş tencereyi, derinleşen yoksulluğu gizleyebilmek için ekranları karartmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Kayyım uygulamalarının demokratik haklara yönelik bir müdahale olduğunu belirten Özkaynak, şunları söyledi:

"Kayyım zihniyeti demokrasinin inkarıdır. Sandık iradesini gasp eden, yargıyı muhalif sesleri kısmak için bir sopa haline getiren bu anlayış, şimdi de bağımsız basını kontrol altına alarak tek sesli bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, gerçeklerin üzerini kayyım kararlarıyla örtemez. Tarih boyunca haksızlığa boyun eğmeyen, iradesine sahip çıkan milyonlar, emekten, emekçiden ve emekliden yana ekranların susturulmasına da seyirci kalmayacaktır. Bizler, özgür basından, basın emekçilerinden ve Halk TV'den yanayız. Sandıkta irademizi, sokakta ekmeğimizi, meydanlarda haklarımızı savunduğumuz gibi ekranlarda da haber alma hakkımızı savunacağız. Özgür, demokratik ve adil bir Türkiye için; eşit bir memleket mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Kayyımlara teslim olmayacak, haber alma hakkımızdan vazgeçmeyecek, demokrasi mücadelesinden emekli olmayacağız. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız. Direne direne kazanacağız."

Kaynak: ANKA
PolitikaGüncelKayyumİzmirYerelEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
16:06
Simülasyon sonuçları: Galatasaray’ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe’nin yüzde 14
Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 17:05:25. #.0.3#
SON DAKİKA: DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası İzmir'de Halk TV'ye kayyım atanmasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei