DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası İzmir'de Halk TV'ye kayyım atanmasını protesto etti

(İZMİR) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir şubeleri, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve yayınlarının durdurulmasını protesto etti. Açıklamada, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına sahip çıkılacağı vurgulandı.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir şubeleri, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasına tepki göstermek amacıyla Konak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasını yapan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Ege Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Özkaynak, ekonomik ve toplumsal krizin yükünün emekçilere ve emeklilere yüklendiğini belirterek, iktidarın baskı, sansür ve kayyım politikalarıyla yaşanan sorunların üzerini örtmeye çalıştığını savundu.

Özkaynak, "Dün belediyelere atanan kayyımlarla halkın seçme ve seçilme hakkını, sandık iradesini çiğneyen bu antidemokratik zihniyet, bugün de hedefine halkın gerçekleri öğrenme kanalı olan Halk TV'yi koymuştur. Halk TV'ye yönelik kayyım müdahalesi, yurttaşların haber alma özgürlüğüne, basın hürriyetine açık bir saldırıdır. Kendisi dışında hiçbir söze, hiçbir gerçeğe ve hiçbir muhalif sese tahammülü olmayan iktidar; pazar tezgahlarındaki yangını, emeklinin mutfağındaki boş tencereyi, derinleşen yoksulluğu gizleyebilmek için ekranları karartmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Kayyım uygulamalarının demokratik haklara yönelik bir müdahale olduğunu belirten Özkaynak, şunları söyledi:

"Kayyım zihniyeti demokrasinin inkarıdır. Sandık iradesini gasp eden, yargıyı muhalif sesleri kısmak için bir sopa haline getiren bu anlayış, şimdi de bağımsız basını kontrol altına alarak tek sesli bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, gerçeklerin üzerini kayyım kararlarıyla örtemez. Tarih boyunca haksızlığa boyun eğmeyen, iradesine sahip çıkan milyonlar, emekten, emekçiden ve emekliden yana ekranların susturulmasına da seyirci kalmayacaktır. Bizler, özgür basından, basın emekçilerinden ve Halk TV'den yanayız. Sandıkta irademizi, sokakta ekmeğimizi, meydanlarda haklarımızı savunduğumuz gibi ekranlarda da haber alma hakkımızı savunacağız. Özgür, demokratik ve adil bir Türkiye için; eşit bir memleket mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Kayyımlara teslim olmayacak, haber alma hakkımızdan vazgeçmeyecek, demokrasi mücadelesinden emekli olmayacağız. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız. Direne direne kazanacağız."