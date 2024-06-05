DİSK Emekli Sen Üyeleri Emekli Maaşının Açlık Sınırı Altında Kaldığını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DİSK Emekli Sen Üyeleri Emekli Maaşının Açlık Sınırı Altında Kaldığını Protesto Etti

Geniş Video İzle

DİSK Emekli Sen üyeleri, emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu belirterek protesto etti. Yapılan açıklamada, emeklilere yapılan sözde iyileştirmelerin açlık, yoksulluk ve sefaleti artırdığı vurgulandı. Emekliler, haklarını gasp edenlere karşı sokaklara çıkacaklarını ve seçimlerde desteklemeyeceklerini bildirdi.

05.06.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK)- DİSK Emekli Sen üyeleri emekli maaşının açlık sınırı altında kaldığını belirterek protesto etti. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Döner, "Onlar 'iyileştirdik' dedikçe, bizler sefalette eşitleniyoruz. Doktorun reçete ettiği ilaçları alamazken, iktidarın yazdığı acı reçetelere karşı direne direne kazanacağız" dedi.

Bilecik'te DİSK Emekli Sen üyeleri Atatürk Parkı'nda  stant açarak, emekli maaşlarında iyileştirme talep etti. Sendika üyeleri adına açıklamalarda bulunan Sendika Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Döner şunları söyledi:

"Yıllık enflasyon yüzde 75,77. Konfederasyonumuz DİSK'in Araştırma Merkezi hesapladı, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 126. Emekliye verilecek temmuz zam oranları belli oldu. Emeklilere yaklaşık yüzde 20 maaş zammı yapılacak. Sözünü ettiğimiz bu oran ve rakamlar, milyonlarca emeklinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini gösteriyor. Açlık sınırı altında kalan aylıklarımıza yapılan sözde iyileştirmeler, duyurulan sözde müjdeler bizleri açlık, yoksulluk ve sefalet üçgenine hapsetmeye devam ediyor. Bizleri en dipte, en aşağıda birleştirenlere karşı birleşe birleşe kazanacağız.  En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltildiği gerçeği yansıtmıyor. Aylıklara seyyanen ya da oransal bir artış yapılmadığı için kök aylıkları aynı kalan emekliler önümüzdeki dönemde yapılacak zamlardan ya hiç etkilenmeyecek ya da çok daha düşük oranlarda zamlara mahkum edilecek. Diğer yandan aylığı 10 bin liranın bir lira üstünde olanlarımıza bu düzenlemenin hiçbir katkısı biz emekliler üç-beş puanlık iyileştirmeler, üç kuruşluk zamları kabul etmiyoruz.

"Emeklinin yaşamına göz dikiyorlar"

Öyle bir iktidar ki sözde 'emekliler yılı' ilan ederken milyonlarca emekliye verdiği müjdeler, emeklileri açlık sınırının altında yaşamaktan kurtarmıyor. Öyle bir iktidar ki açlık sınırının 28 bin liraya yükseldiği bir dönemde, en düşük emekli aylığını 10 bin liraya çıkardığını müjdelemekten geri durmuyor. Öyle bir iktidar ki ekonomi büyürken emeklinin sofrasına, ilaç kutusuna, cebine, yaşamına göz dikiyor. Öyle bir iktidar ki, onlar müjdeledikçe bizler yoksullaşıyoruz. Onlar 'iyileştirdik' dedikçe, bizler sefalette eşitleniyoruz. Doktorun reçete ettiği ilaçları alamazken, iktidarın yazdığı acı reçetelere karşı direne direne kazanacağız. Türkiye'de emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam talepleri, yalnızca açlık sınırının binlerce lira altındaki aylıklarının yükseltilmesinden ibaret değildir. Tüm bu haklarımız çeşitli biçimlerde baltalanmaktadır. Öyleyse emekliler, haklarını gasp edenlere karşı gerektiğinde sokaklara çıkacak, gerektiğinde geçen seçimlerde olduğu gibi iktidara sarı kart gerekirse kırmızı göstereceğiz. Bizler, sendikalı emekliler olarak; anti demokratik, emek ve emekçi karşıtı, temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan tutum ve eylemlerde bulunan hiçbir siyasi partiyi ve adayı genel ve yerel seçimlerinde desteklemeyeceğimizi bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

açlık sınırı, Yoksulluk, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİSK Emekli Sen Üyeleri Emekli Maaşının Açlık Sınırı Altında Kaldığını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:06:05. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK Emekli Sen Üyeleri Emekli Maaşının Açlık Sınırı Altında Kaldığını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement