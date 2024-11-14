Diyabete Dikkat Çekmek İçin Mavi Balonlar Uçuruldu - Son Dakika
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Diyabete Dikkat Çekmek İçin Mavi Balonlar Uçuruldu

Diyabete Dikkat Çekmek İçin Mavi Balonlar Uçuruldu

Bursa'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, diyabetli çocuklar mavi balonları gökyüzüne bırakarak farkındalık oluşturdu. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Tip1 Diyabetliler Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.

14.11.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Tip1 Diyabetliler Derneği iş birliğinde diyabete dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen programda, diyabet rahatsızlığı bulanan çocuklar mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da diyabete dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği işbirliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Bursa Tip 1 Diyabetliler Dernek Başkanı Yadigar Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren ve aileler eşlik etti.

Yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada insan sağlığını korumak ve farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş programı düzenlendiğini hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak diyabetle mücadele eden herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarla bu konuda iş birliğini sürdüreceğiz. Halkımızın ve çocuklarımızın yaşam kalitesini çok önemsiyoruz" dedi.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün önemine değinerek, aileler kadar kurumların da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı. Programın sonunda diyabetli çocuklar, umudun simgesi olan mavi balonları gökyüzüne uçurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyabete Dikkat Çekmek İçin Mavi Balonlar Uçuruldu - Son Dakika

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