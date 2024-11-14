Diyabeti Önlemenin Yolu: Sağlıklı Yaşam - Son Dakika
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Yerel

Diyabeti Önlemenin Yolu: Sağlıklı Yaşam

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Prof. Dr. Kıyıcı, kilo verme ve sağlıklı yaşam tarzının diyabeti önlediğini vurguladı.

14.11.2024 16:30
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Yaşam tarzını değiştirmek diyabeti önlüyor

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem Kıyıcı, diyabetin önlenmesi için kilo verme, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi gerektiğini belirtti. Bursa'da fazla kiloları sebebiyle diyabet riski bulunan bir vatandaş da hekim tavsiyesine uyarak başvurduğu Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 7 ayda 20 kilo verip kan şekerini kontrol altına almayı başardı.

Dünya Diyabet Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem Kıyıcı, diyabetin bir metabolizma hastalığı olduğunu dile getirdi. Eğer etkin bir şekilde tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına, yaşam kalitesinin düşmesine hatta erken ölümlere sebebiyet olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kıyıcı, "Tüm dünyada sık görülen bir hastalıktır. Dünyada her 10 erişkinden birinin diyabetli olduğunu biliyoruz. Uluslararası diyabet federasyonu verilerine göre 2021 yılında 537 milyon diyabetli birey yaşamaktadır. Avrupa'da ise Türkiye diyabet sıklığı açısından önde gelen ülkelerden biridir. Ülkemizde de 2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre yüzde 13,7 diyabet görülmektedir" dedi.

Diyabetin; ağız kuruluğu, çok fazla susama, sık acıkma, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybı gibi belirtilerinin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kıyıcı, "Bu belirtiler varsa bireylerin mutlaka hekime başvurmasını öneriyoruz. Erken tanı, diyabete bağlı organ hasarlarının önlenebilmesi açısından çok önemlidir. Diyabet pek çok organ ve sistemde hasara yol açabilmektedir. Kalp damar hastalıkları, inme, böbrek hastalıkları, göz hasarı, görme kayıpları, ayak yaraları, kangrene bağlı uzuv kayıpları gibi sorunlar yer almaktadır. Özellikle kilo verilmesi, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam diyabetin önlenmesi açısından atılması gereken önemli adımlardandır" şeklinde konuştu.

Kilo verdi diyabet riskinden korundu

Öte yandan Bursa'da yaşayan 46 yaşındaki Zuhal Sencan'ın 7 ay önce yaptırdığı tahlillerde kan şekerinin yüksek olduğu gözlendi. İlaçlı tedavi yerine yaşam tarzını değiştirmek isteyen Sencan, hekim tarafından Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirdi. Tahlilleriyle başvuruda bulunan Sencan, doğru beslenme programıyla 7 ayın sonunda 20 kilo vererek 7,3 olan kan şekerini 6,1'e düşürmeyi başardı. Hem kilo vermenin hem diyabeti önlemenin mutluluğunu yaşayan Sencan, "Her türlü aktiviteyi yapabildiğimi görünce kendim de mutlu oldum. Etrafımdakiler benim bu değişimimi görünce çok şaşırdılar. Kilo vermeye hala devam ediyorum. Şekerimi daha da düşüreceğim" diye konuştu.

Sencan'ın kilo verme sürecinde danışmanlık yapan Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Rabia Tuğçe Etik ise, "Diyabetin önlenmesinde ya da komplikasyonların azaltılmasında sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önem arz etmektedir. Biz burada hekimlerin yönlendirdiği hastalara tıbbi beslenme tedavisi düzenliyoruz. Onları burada takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyabeti Önlemenin Yolu: Sağlıklı Yaşam
Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyabeti Önlemenin Yolu: Sağlıklı Yaşam - Son Dakika

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