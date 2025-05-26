Diyadin'de Altın Madeni Projesine Karşı Eylem

Haber: İshak KARA

(VAN) - Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yapılması planlanan altın madeni projesine karşı Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen çevre örgütleri, barolar, ekoloji inisiyatifleri ve yerel topluluklar 29 Mayıs'ta basın açıklaması düzenleyecek.

Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık, yaptığı açıklamada, "Diyadin – Mollakara İliç olmasın" çağrısıyla düzenlenecek eyleme çok sayıda kurumun destek verdiğini belirtti. Etkinlik, 29 Mayıs saat 14.00'te Mollakara köyünde gerçekleştirilecek.

Altın madeninin 470 hektarlık bir alanda, 3 ayrı ÇED bölgesi içinde faaliyet göstereceği, siyanürle altın ayrıştırması yapılacağı belirtilirken, projenin Murat Nehri ve kollarının tam ortasında, aktif fay hatları ve Tendürek Dağı'nın eteklerinde konumlandığı ifade edildi. Projenin, Mollakara köyüne yalnızca 190 metre mesafede olduğu, toplamda 6 köyü etkileyeceği, işletme süresinin 4 yıl, hazırlık ve kapatma çalışmalarıyla birlikte 8 yıl süreceği, ancak ruhsat süresinin 2022-2042 yıllarını kapsadığı belirtildi.

"Bu devasa bir doğa yıkımı demek"

Kalçık, yaptığı açıklamada; "Proje hayata geçirilirse, Koza Altın Madeni bu yıl içerisinde toplam 470 hektarlık 3 ayrı ÇED alanında üretime başlayacak. Her 3 ÇED alanında açık ocak sahası, cevher stok sahası, bitkisel toprak depolama alanı, şantiye alanı, kazı fazlası depolama alanı, cevher stok sahası, kırma-eleme tesisi, yığın liç alanı, havuzlar, ADR tesisi alanı yer alacağı belirtiliyor. Altın tenör ortalaması 0,87 gram/ton ve cevher üretim metodu olarak siyanür kullanılacak. Raporda 'Tesiste çıkarılacak malzemenin 11 milyon 115 bin 760 tonluk kısmının cevher, 12 milyon 108 bin 356 tonluk kısmının pasadan oluşacağı' yazıyor. Bu devasa bir doğa yıkımı demek. Nihai ÇED raporundaki tüm veriler ve bölgede inceleme yapan bilim insanlarının açıklamaları bize toplum olarak İliç'te yaşananlardan hiç ders alınmadığını ve yeni bir İliç faciasının önümüzdeki yıllar içerisinde bizi beklediğini gösteriyor" dedi.

Kalçık, "Diyadin - Mollakara bir altın madeni değil, bir eko-kırım projesidir. geleceğimizi yok etyeni ve Diyadın-Mollakara'da yeni bir iliç felaketi, belki de daha yıkıcısı yaşanmadan önce bu projeyi iptal edin" diye konuştu.

Basın açıklamasına destek veren kurumlar arasında Ağrı, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Muş ve Van baroları ile çok sayıda çevre ve ekoloji örgütü, inisiyatif ve yerel topluluklar yer alıyor.