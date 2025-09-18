Diyanet'e Yeni Başkan Atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19'uncu başkanı olarak görev yapacak. İstanbul İl Müftülüğündeki görevini 2021 yılından bu yana yürüten Safi Arpaguş'un aynı zamanda akademik alanda da çeşitli çalışmaları bulunuyor.

Arpaguş'un özgeçmişi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 1967'de doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Safi Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor. Arpaguş'un çalışmalarından bazıları ise şöyle:

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi." - ANKARA