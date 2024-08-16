Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hayırseverlerin kurbanları Gazze'ye ulaştı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hayırseverlerimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurbanlar Kudüs ve Batı Şeria'nın ardından Gazze'ye de ulaştı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda Gazze'ye gönderilen kurban etlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Elimizle, dilimizle, kalbimizle Filistin'in yanındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına milletimizin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerini soğutma üniteli tırlarla Gazze'ye ulaştırdık. Hayırseverlerimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurbanlar Kudüs ve Batı Şeria'nın ardından Gazze'ye de ulaşmış oldu Elhamdülillah. Allah kabul eylesin." - ANKARA