Diyanet İşleri Başkanı: Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı: Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz

Diyanet İşleri Başkanı: Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze\'de, Filistin\'de katliam olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle buluştuğu sabah namazında, müslümanların güçlü olduğu zamanlarda Gazze'de ve Filistin'de katliam olamayacağını belirtti. Erbaş, gençlere sabır ve çalışmanın önemini vurgulayarak, dua ederek Filistinliler ve dünya mazlumları için yardım talebinde bulundu.

27.02.2024 17:43  Güncelleme: 18:03
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazında buluştuğu öğrencilere, "Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz" dedi.

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) çerçevesinde Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazı kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namazın ardından gençlere hitap etti. Erbaş, Kur'an'ın pek çok yerinde sabredenlerin müjdelendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki sabır imanda, ibadette sabır, musibetlere, zorluklara karşı sabır. Dünya bir imtihan dünyası, imtihanı kazanabilmek için sabırlı olmamız lazım. Sabır olmadan imtihanı nasıl kazanırız? Şimdi eğitim hayatımız var değil mi? Sabırlı olmazsak nasıl ders çalışmaya devam edebiliriz? Hocalarımızın verdiği, istediği dersleri sabırlı olmadan nasıl yapabiliriz? Sabırlı olmadan günde 5 vakit namazı eksiksiz nasıl kılabiliriz? Onun için sabırlı olmak gerekiyor."

"Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz"

"İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığının karşılığını görecektir" ayet-i kerimesini hatırlatan Erbaş, "Müslümanlar olarak çok çalışmamız var. Kim çok çalışırsa Allah ona veriyor. Biz hem dünya için hem de ukba için çalışacağız, dünyada daha güçlü olacağız. Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu. Düşünsenize Kanuni Sultan Süleyman dönemini, Yavuz Sultan Selim dönemini, Fatih Sultan Mehmet; işte onlar buradan bir fermanla dünyanın öbür tarafındaki zulmü durduruyordu. Bugün nerede bir zulüm varsa o zulmün durması bizim çok daha güçlü olmamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

Filistinliler ve dünya mazlumları için dua etti

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, konuşmasının ardından Filistinliler ve dünya mazlumları için ettiği duada şu niyazda bulundu:

"Bu mübarek seher vaktinde dua ediyoruz Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi! Oradaki mücahitleri zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi! Şehit olanlara rahmet eyle, gazilere şifalar nasip eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Gazzeli Müslümanları katleden, zalim İsrail'i kahru perişan eyle. İlahi ya Rabbi! Müminlere birlik, beraberlik nasip eyle, bütün Müslümanlara vahdet nasip eyle. Birlik, beraberlik içerisinde zalimlere, işgalcilere karşı zaferler nasip eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Dünyanın çeşitli yerlerinde, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Hindistan'da, Keşmir'de, Irak'ta, Suriye'de ve dünyanın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine nerede mazlum varsa mazlumlara yardım eyle. Mazlumlara yardım etmeyi müminlere nasip eyle ya Rabbi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Filistin, Türkiye, Dünya, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı: Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz - Son Dakika

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