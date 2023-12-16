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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Peygamber varisleri olarak görevimizi yerine getireceğiz - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Peygamber varisleri olarak görevimizi yerine getireceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nin (UMAD) düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, peygamberlerin vahiyle toplumlarına ulaştırdığı mesajların din olduğunu belirterek, Peygamber varisleri olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. Erbaş ayrıca, İslam'da savaşta kadınlara, çocuklara, mabetlere ve din adamlarına dokunmanın yasak olduğunu vurguladı ve Filistin meselesine de değindi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Peygamber varisleri olarak görevimizi yerine getireceğiz
16.12.2023 - 15:34,
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber varisleri olarak Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nin (UMAD) düzenlediği 'UMAD Yüksek İstişare Kurulu' toplantısına katıldı.

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, peygamberlerin vahiyle toplumlarına ulaştırdığı mesajlar bütününe din dendiğini belirterek, "O yüzden dinsiz toplum olmaz, mutlaka Peygamberler dini toplumuna tebliğ eder ve bu dinin adı da İslam'dır. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) Efendimize kadar gelen bütün Peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam'dır" diye konuştu.

Bütün Peygamberlerin getirdiği mesajların özü ve özetinin Kur'an-ı Kerim olduğunu ve Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hazreti Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) indirildiğini belirten Erbaş, Hz. Muhammed Mustafa'nın (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) 23 senelik Peygamberlik döneminde bu görevini en güzel bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.

"Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız"

Erbaş, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir ümmet bulunsun' ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Şu anda bu ümmet biziz, Peygamber varisleri biziz. Peygamber varisleri olarak Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"İslam'da savaşta kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır"

Filistin meselesinin yeni bir gündem olmadığını, aslında bin 500 senelik bir gündem olduğuna işaret eden Erbaş, tarih boyunca Yahudilerin haçlılar tarafından katledildiğini, onlara Müslümanların sahip çıktığını belirterek, "İslam'da insan eşref-i mahlukattır, inancı, ırkı, mezhebi ne olursa olsun insanlara zarar vermek yasaktır. Savaşta bile kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır. Müslümanlar bu ilkeye dikkat ederek asırlar boyunca yaşamışlar" ifadelerine yer verdi.

"Dedelerinizi öldürenlerin intikamını neden Müslümanlardan alıyorsunuz"

Yahudilere de seslenen Erbaş, "Sizler Romalılardan, haçlılardan katliam görmüşsünüz, daha dün diyebileceğimiz bir tarihte 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da gaz odalarında 90 bin dedenizi, babanızı öldürmüşler, katletmişler. Neden onların intikamını bugün Müslümanlardan alıyorsunuz? Holokost'a uğramışsınız, siz bugün nasıl soykırım yapıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Erbaş, Filistin'deki gelişmeler üzerine 7 Ekim'den bu yana yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktararak, "Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) elinizle, dilinizle, kalbinizle yapmanız gerekenleri yapmanız lazım hadis-i şerifine uyarak, elimizle yapmamız gerekeni elimizle, dilimizle yapılması gerekeni diliyle ama bunları yapamayanlar da en azından kalbiyle duruşunu Filistin'den yana, Gazze'den yana göstererek, Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellelm) varisliği görevimizi en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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