Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yılbaşı vurgusu! İslam'ın emir ve yasaklarına aykırı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yılbaşı vurgusu! İslam'ın emir ve yasaklarına aykırı olduğunu söyledi

23.12.2022 16:20

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat'ta okuduğu cuma hutbesinde yılbaşı eğlencelerinin kültürümüzde yeri olmadığını, uygulamalarının ise dinimizin emir ve yasaklarına aykırı olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazını bir takım programlara katılmak üzere gittiği Yozgat'ta bulunan Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kıldırdı. Hutbeye çıkan Erbaş, okuduğu hutbede yılbaşı eğlencelerine değindi. Yılbaşı kutlamasının kültürümüzde yeri bulunmadığını belirten Erbaş, "Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır.

"BUNUN KÜLTÜRÜMÜZLE HİÇBİR ALAKASI YOKTUR"

Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Kıymetli müslümanlar, toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu

"EN GÜÇLÜ SIĞINAĞIMIZ OLAN DEĞERLERİMİZE SARILALIM"

Okuduğu hutbede Peygamber Efendimizin hadisine de yer veren Erbaş, hutbeyi, "Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususta ümmetini şöyle uyarmaktadır. 'Kim bir kavme benzerse o da onlardandır'. Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu

"YABANCI KÜLTÜRÜN ESİRİ OLAMAYALIM"

İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz" şeklinde tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu
Kaynak: İHA
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