Diyanet İşleri Başkanı: \'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı\' Ramazan boyunca hizmette olacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı', Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının Ankara'daki genel merkezinde düzenlenen toplantıda Ramazan ayı faaliyetleri paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğunun Müslümanların üzerinde olduğunu ifade etti. Gazze'nin, Kudüs'ün, Doğu Türkistan'ın zulümlerden kurtuluşu için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş, "İdrak edeceğimiz Ramazan ayının bu anlamda yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum. Zira Ramazan ayı, ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, dayanışma bilincimizin güçlendiği, iyiliklerin çoğaldığı, umutlarımızın yeniden yeşerdiği kutlu bir aydır" ifadesini kullandı.
"2024 yılı Ramazan temasını 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' belirledik"
Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttıran adımlar attığını belirten Erbaş, "2024 yılı Ramazan temasını da 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olarak belirledik. Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla İslam'ın dünya ve ahiret dengesindeki hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılmasını; iman, ibadet, ahlak ve değerler eksenindeki medeniyet mefküresinin fert ve toplum boyutunda hayata hakim olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
"Çocukları orucun lezzetine alıştıralım"
Çocukların zihin ve gönül dünyalarında Ramazan'a dair tatlı hatıralar biriktirilmesi gerektiğine işaret eden Erbaş, "Bu ayın manevi atmosferinden hakkıyla istifade edebilmeleri, ahlak ve karakterlerini Ramazan'ın merhamet ikliminde inşa edebilmeleri için çocuklarımızı teşvik edelim, isteklendirelim, destekleyelim. Onları sahurun bereketiyle buluşturalım. Orucun lezzetine alıştıralım. İftarın sevinciyle tanıştıralım" ifadelerini kullandı.
"Ramazan'ın manevi havasını hep birlikte teneffüs edelim"
Birlikte ibadet etme hazzını çocuklara aşılamak gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini yaşayarak öğrensin evlatlarımız. Bunun için camilerimizdeki sohbetlere, mukabelelere ve teravih namazlarına onlarla beraber katılarak, Ramazan'ın manevi havasını hep birlikte teneffüs edelim" dedi.
"Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır"
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ramazan ayında alınan kararları aktaran Erbaş, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı boyunca hizmetlerimiz büyük bir titizlikle sürdürülecektir. Ülkemizin her köşesinde 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' teması çerçevesinde irşat programları icra edilecektir. Ramazan ayı boyunca kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere yönelik özel irşat programları düzenlenecektir. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır."
"'Tefsirli mukabele' programları yapılacaktır"
Resmi kurumlarda çalışanların camilerde okunan mukabelelere iştirak edememesi noktasında kamu kurumlarında uygun görülen yerlerde mukabele okunmasının sağlanacağını söyleyen Erbaş, "Müftülüklerce uygun görülen camilerimizde vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'i anlamasını sağlamaya yönelik 'tefsirli mukabele' programları yapılacaktır. Yine müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde 'hatimle teravih namazı' kıldırılacaktır" diye konuştu.
"'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı' vatandaşların hizmetinde olacak"
Dini soruları olan vatandaşlar için de çözüm yolları ürettiklerini kaydeden Erbaş, "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı', Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bununla birlikte vatandaşlarımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Mobil Fetva uygulamasından, internet sitesi veya e-Devlet üzerinden her türlü dini sorularını yazılı veya görüntülü bir şekilde sorabilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı: 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı' Ramazan boyunca hizmette olacak - Son Dakika
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