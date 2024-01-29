Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi belgeselinin galasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesinin anlatıldığı 'Hep 33 Yaşında' belgesel filminin galasına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesinin anlatıldığı 'Hep 33 Yaşında' belgesel filminin galasına iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 'Hep 33 Yaşında' belgeselinin büyük bir emeğin ve özverili bir çalışmanın neticesinde tüm insanlığın istifadesine sunulan İslam Ansiklopedisi'nin önemi ve değeri hususunda ciddi bir farkındalık oluşturacağını belirtti.

Erbaş, ansiklopedilerin, bilim insanlarının öncülüğünde sistemli ve uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanarak ortaya çıkan kapsamlı eserler olduğuna dikkati çekerek, "Tarih boyunca gelişim gösteren bu eserler, değişik formatlarda, içeriklerde, temalarda zenginleşerek günümüze kadar mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdir. Bilgi arayışında ve erişiminde temel kaynak olarak kabul edilen ansiklopediler, toplumların gelişmesinde de önemli rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada Müslümanlarca hazırlanan son derece değerli bir eserdir"

TDV İslam Ansiklopedisinin, İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedi olma özelliğini taşıdığına işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"TDV İslam Ansiklopedisi'nde, İslam dini, tarihi ve medeniyetiyle İslam toplumları ve ülkeleri hakkındaki zengin içerik, 20 bini aşkın madde başlığı ile aktarılmıştır. Ansiklopedimiz, İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan ve İslam Araştırmaları Merkezi bünyesinde buluşan ilim adamı ve araştırmacıların ortak ürünüdür. Bu yönüyle İslam Ansiklopedisi projesi, farklı ilmi disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye'nin birikimini yansıtan önemli bir tecrübe olmuştur. 33 yıllık bir sürede tamamlanmış büyük bir kültür hazinesi olan ve çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman iki bini aşkın ilim adamı ve araştırmacının katkılarına dayanan İslam Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlarca hazırlanan, içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan son derece değerli bir eserdir."

"Ansiklopedimiz, hem ülkemizde hem de bütün dünyada büyük bir teveccühe mazhar olmuştur"

Erbaş, TDV'nin yayınladığı İslam Ansiklopedisinin, İslam'ın tarihi, kültürü, sanatı ve bilimi hakkında sahih bilgiye erişimi kolaylaştırarak İslam'ın doğru tanıtımında kritik rol üstlendiğini dile getirerek, "İslam medeniyeti ve Müslümanlara dair hemen her konuda sağladığı güvenilir ve doğru bilgilerle ansiklopedimiz, hem ülkemizde hem de bütün dünyada büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. İnternet üzerinden en çok erişim sağlanan kaynak olması, bunun açık bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

"İslam Ansiklopedisi, insanları Batı menşeli bilgiye mahkum olmaktan kurtarmıştır"

Erbaş, "İnsanlar, İslam medeniyetinin temel kavramlarını, ilim havzalarını, alimlerini, tarihsel süreçte ortaya koyduğu özgün birikimi, artık oryantalist geleneğin çarpık bakışıyla üretilen ansiklopedilerden değil, Müslümanların sağlam bir metodolojiyle telif ettikleri bu özgün çalışmadan öğrenme imkanına kavuşmuştur. İslam Ansiklopedisi, insanları Batı menşeli bilgiye mahkum olmaktan kurtarmıştır" diye konuştu.

TDV İslam Ansiklopedisinin gelecek nesillere de bırakılacak en güzel miraslardan biri olduğunu kaydeden Erbaş, bu mirasın, 'Hep 33 Yaşında' belgeseliyle taçlandığını söyledi.

"Hep 33 yaşında kalacaktır"

Erbaş, belgesellerin tarihe, kültüre, bilime ve medeniyete ayna tutan özellikleriyle de tercih edilegelmiş bir iletişim unsuru olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İslam Ansiklopedisi'nin İSAM'daki 33 yıla yayılan öyküsünü konu edinen 'Hep 33 Yaşında' belgeseli de bu çerçevede varlık bulmuş bir çalışmadır. Bu belgesel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ortak bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin çarpıcı öyküsüdür. Bu öykü, insanlığın yararına birçok güzel eser üreten muhteşem medeniyetimizin hafızasını gösterip, birikimini geleceğe aktaran bir başarının öyküsüdür ve 'Hep 33 Yaşında' kalacaktır."

Belgeselin yapımında emeği bulunan paydaşlarına teşekkür eden Erbaş, "Büyük fedakarlıklarla, büyük gayretlerle ve güçlü bir sanat diliyle böyle bir belgeseli ortaya koyan Yönetmen Murat Pay'a, Senarist Selman Kılıçaslan'a ve Yapımcı Halil Kardaş'a minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Galaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, eski Diyanet İşleri Başkanları Tayyar Altıkulaç, Süleyman Ateş ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA