Diyanet'ten Veli Ağbaba'ya Hukuki Süreç

Diyanet İşleri Başkanlığı, araç envanteriyle ilgili iddiaları yalanlayarak, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik girişimlere karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Başkanlığımıza ait makam hizmet aracıyla ilgili gerçekle bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım iddialar gündeme getirilmiştir. Bu maksatlı söylemler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekliliği doğmuştur. Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görselde yer alan araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı bir kurgudur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın makam aracının 2 yıldır aynı olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu görselde yer alan araçlardan yalnızca TOGG marka makam aracı, Başkanlığımız tarafından yaklaşık iki yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında gösterilen hiçbir araç kurumumuza ait değildir. Ayrıca Sayın Ağbaba'nın 2019 yılında Sayın Başkanımızın gerçekleştirdiği bir ziyaretinde çekilen fotoğraftaki aracı sanki yeni alınmış farklı bir markaya ait bir araçmış gibi sunma çabası da kamuoyunu yanıltma niyetinin açık göstergesidir. Bu görselde yer alan araç 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından Başkanlığımıza ikinci el olarak tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hukuki sürecin başladığı belirtilen açıklamada, "Yine aynı görselde Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı yıpratmaya yönelik zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen söz konusu araç, kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanılmış olup, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edilmiştir. Şu anda Başkanlığımızın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı beyanları ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba hakkında Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. - ANKARA