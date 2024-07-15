Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Diyarbakır\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehit polis memuru Halit Gülser, kabri başında dualarla anıldı. Şehit Gülser'in kabri başına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

15.07.2024 15:03
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehit polis memuru Halit Gülser, kabri başında dualarla anıldı.

Polis memuru Halit Gülser, görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeci askerler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Şehit Halit Gülser'in kabri başında dua okudu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri, Şehit Halit Gülser'in kabri başına karanfil bırakıp mezardaki çiçekleri suladı.

Vali Zorluoğlu, şehit Gülser'in babası Ömer Gülser'e başsağlığı dileyerek, taziye dileklerini iletti.

Vali Zorluoğlu, "Şehidimizin manevi şahsında bütün şehitlerimizin inşallah mekanı cennet olsun, makamları ali olsun. Elbette ki, bütün şehitlerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o karanlık geceye yenilmeyen milyonlarca vatandaşımızı ben bir kere daha buradan tebrik ediyorum ve o gece sokaklara, meydanlara çıkarak kendilerini tanklara, uçaklara adeta göğüslerini siper ederek bu memleketin geleceğini kurtaran bütün vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Yine o karalık gecede mücadele verip şehit olan tüm şehitlerimizi de buradan Dicle'den de rahmetle anıyoruz. Gazi olan yaralanan kardeşlerimize hem teşekkür ediyoruz hem de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Şehit Polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, "Unutulmaz bir şeydi. Vatan için görevini yaptı. Olan oldu, daha geri gelmez. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah bırakmasın onlara. Bütün arkadaşlarla beraber koşarak gittiler. Yarım saat içinde herkes oraya yetiştiler. Allah haklarını hiçbir zaman bırakmasın" şeklinde konuştu.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Dicleli Piyade Er Yusuf Sofioğlu, kabrini de ziyaret ederek, dua etti, aynı mezarlıktaki şehit piyade er Yusuf Sofioğlu'nun kabrine karanfil bırakıp şehit ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Programa; Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 7.Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Şehit Polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi - Son Dakika


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