Çermik\'te 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muharrem Akkılıç, Saray ve ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve hastane müdürlüğünü ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan çoçukların gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretlerde, bayramın coşkusu ve heyecanı paylaşıldı. Minik misafirler kurumlarda kurum amirleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanırken, çocukların neşesi ve enerjisi yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bu özel günde çocuklardan kimisi, kaymakam kimisi belediye başkanı kimisi de hastane başhekimi oldu. - DİYARBAKIR