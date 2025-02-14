Diyarbakır'da 'Aile Yılı' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da 'Aile Yılı' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi

Diyarbakır\'da \'Aile Yılı\' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi ve Devlet Korosu Konser Salonu'nda halka açık şiir ve türkü dinletisi programı düzenledi. İl Müdürü Aydın Polat, ailelerin güçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, bu tür programların yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

14.02.2025 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile Yılı" kapsamında halka açık ücretsiz şiir ve türkü dinletisi programı düzenledi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi ve Devlet Korosu Konser Salonu'nda halka açık şiir ve türkü programı düzenledi. Şiir ve türkülerin seslendirildiği programda katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesinde, Diyarbakır Valiliği koordinesinde, sekretaryasını yürüttüğümüz Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak "Aile Yılı" kapsamında ailelerimize yönelik etkinlikler planlıyoruz. Bu bağlamda ailenin güçlendirilmesi ve korunması vizyon belgesi 2024-2028 ulusal eylem planları doğrultusunda il eylem planları oluşturuyoruz. Bunun gibi ve benzer programlarımız yıl boyunca devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Cahit Sıtkı Tarancı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Aile Yılı' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Aile Yılı' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.