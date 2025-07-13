Diyarbakır\'da Barış ve Umut Havası

11 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmasının ardından Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde adeta bayram havası yaşandı. Uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde kalan bölge halkı ve esnaf, bu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladı.

Bölge esnafı, silahların bırakılması sayesinde hem sosyal huzurun hem de ekonomik hareketliliğin artacağına inanıyor. Özellikle turizm açısından umutlu olan esnaf, artık yerli ve yabancı turistlerin bölgeye daha güvenle gelebileceğini belirtiyor. Güneydoğu'nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha çok kişi tarafından keşfedileceği düşünülüyor.

Turistlerin kararsız kaldığı ve güvenlik endişesi nedeniyle bölgeye gelmediği günlerin geride kaldığını ifade eden yerel işletmeler, bu yeni sürecin ekonomik canlılık getirmesini bekliyor. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge illerinde barış atmosferinin hakim olması, esnafı da, halkı da umutlandırdı.

Sur ilçesinde barış kahvesi dağıtan esnaf Uğur Altınar, sürecin çok iyi olduğunu bu vesile ile turizmin hareketleneceğini ve turistlerin Mezopotamya bölgesini daha iyi tanıyacaklarını aktardı. Altınar, "Bizim işlerimiz açısında da iyi olacağına inanıyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Temennimiz her şeyin iyi olmasıdır. Gelecekteki nesil en azından barış süreci ile yaşayacaktır. Bütün İslam ümmeti Muhammed'e, İslam alemine, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bir diğer esnaf Ali Baran Çelik, sürecin herkese iyi olacağına inandığını söyledi. Çelik, "En önemlisi kan dökülmeyecek, ekonomimizde daha iyi olacak. Eskiden buralara gelmek için kararsız olanlar vardı. Doğuya gidelim mi, gezelim mi, diye düşünenler oluyordu, artık o düşüncenin de yok olacağına inanıyorum. Daha iyi olacak halk olarak bir birimize daha iyi kaynaşacağız ve ekonomimizin de daha güzel ilerleyeceğine inanıyorum. İnşallah bu bir ömür boyu sürer ve ülkemizde bu şekilde güzel bir hayat süreriz" ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinde Hacıbaba Pastanelerinde satış sorumlusu olan Ali Oktay ise, silahların bırakılmasından dolayı esnaf olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Oktay, "Güneydoğuya gelmek isteyip gelemeyen kararsız turistlerimiz vardı tabi bu barış kararıyla beraber artık rahat bir şekilde gelebilirler Diyarbakır'ımıza ve Güneydoğunun her yerine. Tabi bu vesile ile işlerimizde açılacak esnaf olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Sur ilçesinde döner ustası olan Şeyhmus Çubuk, 41 yıllık bu sürecin biteğine inandıklarını ve umutlu olduklarını söyledi. Çubuk, "Turistlerin gelmesiyle ekonomiye can verecekler. İnşallah daha mutlu güzel bir Türkiye için hepimiz birlikte kol kola vererek barış sürecini devam ettireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR