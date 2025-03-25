Diyarbakır'da Bayram Alışverişi Coşkusu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bayram Alışverişi Coşkusu

Diyarbakır\'da Bayram Alışverişi Coşkusu

Sur ilçesinde bayram öncesi alışverişe ilgi arttı, tezgahlar geleneksel ürünlerle doldu.

25.03.2025 12:26
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Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde elbiseler, ayakkabılar, şeker, çörek ve geleneksel tatlıların yapımında kullanılan baharatlar, lokumlar ve daha birçok ürün tezgahlarda yerini aldı.

Vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için tarihi çarşıları doldurdu. Özellikle kadınlar ve çocuklar için rengarenk elbiseler, ayakkabılar, şallar sergilenirken, bayram sofralarını süsleyecek şeker, çörek ve Diyarbakır'a özgü lezzetler de yoğun ilgi görüyor. Geleneksel baharatçıların önünde uzanan kuyruklar, bayram yemekleri ve tatlıları için hazırlıklar yapılıyor. Ayrıca Diyarbakır'ın meşhur pestil ve sucukları, cevizli ve fıstıklı lokumlar da bayram misafirlerine ikram edilmek üzere satın alınıyor.

Tarihi ilçede esnaf olan Enes Gündüz, çok yoğun bir düşüşün olmadığını ama piyasanın çok azda olsa düştüğünü ifade etti. Esnaf Ali Baran Çelik ise, "Çok şükür Bayram güzel geçiyor. Arife gününe kadar inşallah daha da iyi olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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