Diyarbakır\'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Bedriye Uslu, "İnşallah barış olur, çocuklar eve döner. Biz de o mutlu günü burada bekliyoruz" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızının 11 yıl önce İstanbul Pendik'ten kandırılıp kaçırıldığını öne sürdü. Hayat ve geleceklerinin ellerinden alındığını ifade eden Mutlu, "Kim bu barışa el atmışsa Allah bin kere razı olsun. Ceylan'ımı bekliyorum ama bilmiyorum bir anne olarak benim kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu? Çok tedirginim. Kardeşim uzmanlık (uzman çavuş) görevi yapıyor. Acılı bir anne, abla olarak kardeşime diyordum, 'Sakın sınıra gitme. Bari senin kurşunun kızıma gitmesin.' Bunu bir anne ve bir abla olarak söylemek hiç kolay değil" şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, her sabah evladına kavuşma umuduyla çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Mahmut'tan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, oğlum için her zaman geleceğim. İnşallah barış olur, çocuklar eve döner. Biz de o mutlu günü burada bekliyoruz. Bir oğlum kandırılıp dağa, taşa mahkum edildi. Kalemi elinden alındı, silah verildi. İki tane kardeşi askere gitti. Her zaman acaba karşı karşıya gelirler mi diye düşünüyordum. Ne askerimize, ne polisimize ne de bizim çocuklarımıza zarar gelmesin. Hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, oğlu için Kocaeli'den geldiğini söyleyerek, "11 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sesini dahi duymadım. Yavrum, buradan sana sesleniyorum. Bak ben rahatsızım, ne olursun dön gel. Orası sizin yeriniz değil. Sadece benim çocuğum için değil, hepinize sesleniyorum ne olur dönün gelin. Bu anne, babaların acısı artık bitsin. Biz sizin hiçbir zaman bırakmadık peşinizi" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR