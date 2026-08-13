Evlat Nöbetindeki Ailelerden Çocuklarına Teslim Ol Çağrısı

Diyarbakır'da 2019 tarihinden itibaren eski HDP binası önünde çadır kuran aileler, TBMM'den geçen ve PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa sonrası dağdaki çocuklarına "Teslim olun, ailelerinize dönün" çağrısında bulundu.

Aileler, TBMM'den geçen ve PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturması beklenen çerçeve yasanın ardından, dağdaki çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları ve ailelerine dönmeleri çağrısında bulundu. Aileler, yıllardır devam eden evlat hasretlerinin sona ermesini bekliyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile 3 Eylül 2019 yılından itibaren nöbet tutan aileler, bu yasa ile birlikte umutlarının iyice arttığını dile getirdi. Evladı Mahmut için eski HDP binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Bedriye Uslu, "Mahmut için her gün buranın yolunu tutuyorum. Hiçbir zaman umudumu Allah'tan kesmedim. Hep umutluydum. Biliyordum devletimiz güçlüdür. Her zaman diyordum Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah bunlarda vicdana gelecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Terörsüz Türkiye sürecini başlattılar. Bizim için çok iyi oldu. Çok sevinçliyiz. Acaba çocuklarımızı görebilecek miyiz? Umudumuzu hiçbir zaman kesmemiştik. 16 yıldır ben oğlumu göremiyorum, kayıptır, haber alamıyorum. Mahmut oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel. İlk sen adım at, herkesten önce gel. Yeter artık bu dava boştur. Müslüman Müslümana nasıl silah doğrultur. Benim 2 oğlumda askere gitti aslan gibi askerliğini yaptı. Sen gittin ne için gittin. Hiç kimse bize karışmamış oğlum geri dön yeterdir. Bizimde bu çilemiz bitsin, şeker, tansiyon hastasıyım. Yeter, Mahmut dünya gözüyle seni bir kere göreyim. Güvenlik görevlilerimize teslim olun. Bu dava bitsin bizde evimizde rahat edelim. Bu Türkiye hepimize yeter. Bu güzel bayrak hepimizin üstünde dalgalanıyor" dedi.

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, 7 yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Elhaman, "İnşallah Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sevinçliyiz, her sabah bir umutla buraya geliyoruz anne ve babalar olarak. Ben oğluma buradan çağrı yapmak istiyorum. Bayram, oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan kaçıp gel. Bütün gençlere sesleniyorum dağda ne işiniz var kaçıp gelin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Bahçeli'den. Bu terörsüz Türkiye'yi başlatmışlar. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız, almadan gitmeyeceğiz. Umutluyuz, buradayız. 7 yıldır almadan gitmeyeceğiz dedik ve inşallah evlatlarımızı hepimiz alacağız. 81 evlat annelerine kavuştu. İnşallah bizde kavuşacağız. Çocuklara sesleniyorum. Hiçbir ceza almayacaksınız kaçıp gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu neyin savaşıdır. Gelsinler hepimiz bir olalım. Bu topraklar hepimize yeter, bu bayrak hepimize yeter. Bu barış 81 ilin barışı olur inşallah. Anneler artık ağlamasın. Evlatlar dağlara, taşlara gitmesin, toprağın altına girmesinler. Annelerinin kucağına gelsinler" ifadelerini kullandı.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ ise, yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri mücadelenin sonunda mutlu sona ulaşacaklarını aktardı. Üçdağ, "Bu süreçte yaklaşık bir yıl önce Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye projesini başlattılar ve bu proje çok güzel bir şekilde ilerliyor. Eminim ki biz evlatlarımıza kavuşacağız. Benim burada tüm çocuklara çağrım şudur; artık bırakın silahı, gelin teslim olun hiçbir şekilde ceza yoktur. Burada mutlu mesut hep beraber yaşayalım" şeklinde konuştu.