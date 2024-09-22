Diyarbakır\'da Fırtına ve Dolu Yağışı

Yerel

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde caddeler su altında kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, fırtına ve ardından etkili olan doludan kaçmak için bina girişlerine sığındı. Öğleden sonra aniden etkili olan fırtına bir süre sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Fırtına ağaçları yerinden oynatırken, ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede caddeleri beyaza bürüdü.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü ani sel, su baskınları ve yıldırımlara karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kısa süreli etkili olan yağışın ardından Yenişehir ilçesi Ofis semti Eski Stadyum Caddesi su altında kaldı. Arabaların geçmekte güçlük geçtiği caddede vatandaşlar karşıya geçemedi. Caddede biriken su nedeniyle vatandaşlar uzun bir süre karşıya geçemedi. - DİYARBAKIR