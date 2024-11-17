Diyarbakır\'da Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Açıldı

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Diyarbakır'da 12 Kasım'da açılan gurme ve yöresel lezzetler fuarında bal çeşitleri ve cağ kebabı açılan stantta ziyaretçilere sunuldu.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle düzenlenen fuara, 59 ilden 170 firmanın katılımıyla sürüyor.

Fuarda stant açan 20 yaşındaki arıcı Ekrem Bozkurt, 14 yaşından beri babasıyla birlikte bu işi yaptığını söyledi. Arı ve ana arı üretimi yaptıklarını belirten Bozkurt, "Üniversiteye gitmek istemedim. Babamla birlikte bu işi devam etmek istedim. Türkiye'de lisanslı en genç arıcı ve ana arı üreticisiyim. Hakkari Cilo dağlarında ve Tunceli Munzur dağlarında bu iş için uğraşıyoruz. Antalya, Diyarbakır, Muş ve Hakkari'ye bal üretimi için gidiyoruz. Kara kovan, petek bal, süzme bal birçok bal çeşidimiz var. Kara kovan balı üretilmesi zor bir baldır. Ortalama fiyatı bin-bin 500 lira arasında. Süzme balın ortalama kilosu 500 lira, petek balımızın fiyatı 700 liradır" dedi.

Fuara Erzurum'un cağ kebabını getiren Naci Peker, "Cağ kebabı, koyun ve kuzu etinden yapıyoruz. Koyunun kol, but ve kaburga kısmıyla yapıyoruz. Gerdan incik kullanmıyoruz. Herkesi yöresel lezzete bekliyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum" diye konuştu.

Fuar, bugün sonra eriyor. - DİYARBAKIR