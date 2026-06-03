Diyarbakır'da İş Teftiş Bilgilendirme Toplantısı

(DİYARBAKIR) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2026 yılı iş teftiş programı kapsamında Diyarbakır'da işverenlere, işçi temsilcilerine ve meslek kuruluşlarına yönelik rehberlik odaklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, çalışma hayatını düzenleyen temel mevzuat ve güncel uygulamalar ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Adana Grup Başkanı Semiha Dostlar, Grup Başkan Yardımcısı Emre Kızıldağ ile İş Başmüfettişleri Alper Kan, Serkan Dönmez ve Mehmet Köseler'in de katıldığı programda başta 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Amine Demir Çoban, Diyarbakır SGK İl Müdürü Garip Karatay, İŞKUR İl Müdürü Reşat Merttir, çok sayıda iş insanı ile mali müşavir ve muhasebeci katıldı.

"TEŞVİKLERİN İPTALİ İŞLETMELERİ ZORA SOKUYOR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, son dönemde üyelerinin en çok karşılaştığı sorunların başında iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yaptırımların geldiğini söyledi. İş dünyasının dijitalleşme ve rekabet koşullarına odaklanırken çalışma mevzuatına ilişkin riskleri zaman zaman gözden kaçırabildiğini belirten Kaya, üyelerin bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İşverenlerin karşılaştığı birçok sorunun kasıtlı ihlallerden değil, değişen mevzuata ve dijital sistemlere uyum sürecinde yapılan hatalardan kaynaklandığını dile getiren Kaya, "Bugüne kadar üyelerimizle birlikte defalarca SGK ve ilgili kurumlara gittik. Karşılaştığımız sorunların hiçbirinde kötü niyet yoktu. Hiç kimse sigortasız işçi çalıştırmaya ya da mevzuatı bilerek ihlal etmeye çalışmıyor. Sorunların önemli bir kısmı, dijitalleşen sistemlere uyum sağlama sürecinde yapılan hatalardan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Diyarbakır'ın 6. Bölge Teşvikleri kapsamında yer aldığını hatırlatan Kaya, küçük hatalar nedeniyle uygulanan ağır yaptırımların işletmeleri ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Bir yıllık teşviğin kesilmesi ya da tamamen iptal edilmesi gibi uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada suç ile ceza arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 6. bölge teşviklerinden yararlanan illerde uygulanacak yaptırımların, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebileceği bir denge içerisinde olması gerekiyor. Çünkü burada yapılan her ağır yaptırım, yalnızca mevcut işletmeleri değil, dışarıdan gelip yatırım yapmak isteyen girişimcileri de olumsuz etkiliyor."

"İŞ MAHKEMELERİNE DÜŞMEDEN UZLAŞMA YOLUNU DENEYİN"

İşverenlere önemli uyarılarda da bulunan Kaya, çalışanlarla yaşanan anlaşmazlıklarda mümkün olduğunca uzlaşma yöntemlerinin tercih edilmesini istedi.

Dijital kayıt sistemleri nedeniyle yıllar sonra dahi işverenlerin hukuki ve mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalabildiğini belirten Kaya, iş kanunu ve çalışma mevzuatının ticari rekabet kadar önemsenmesi gerektiğini söyledi.

"BİLGİ SAHİBİ OLMAK EN GÜÇLÜ ÖNLEM"

DTSO olarak iş dünyasının karşılaştığı sorunları ilgili kurumlar ve bakanlıklar nezdinde gündeme taşımaya devam edeceklerini ifade eden Kaya, işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak daha adil düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaya, "Ticari faaliyetlerinizi büyütürken iş mevzuatından kaynaklanabilecek riskleri göz ardı etmeyin. Çünkü 6. bölge teşviklerinden yararlanan bir işletme için bu tür hatalar, bazen yılların emeğini tehlikeye atabilecek sonuçlar doğurabiliyor. O zamana kadar en güçlü önlem, bilgi sahibi olmak ve mevzuata hakim olmaktır" dedi.

"CEZA DEĞİL, BİLGİLENDİRME İÇİN BURADAYIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Adana Grup Başkanı Semiha Dostlar da yaptığı konuşmada, 13 yıl sonra yeniden Diyarbakır'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 90 yıllık birikimiyle daha şeffaf, kapsayıcı ve önleyici bir anlayışla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

İşverenlerin sıkça dile getirdiği cezalar konusuna değinen Dostlar, denetimlerin temel amacının yaptırım uygulamak değil, işyerlerinin mevzuata uyumunu sağlamak olduğunu vurguladı. Dostlar, "Bu teftişlerle işyerlerine gitmeden önce sizlerle bir araya geliyor, bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenliyoruz. Amacımız mevzuatta aksayan yönleri önceden tespit etmek ve eksikliklerin giderilmesine katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.