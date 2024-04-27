Diyarbakır\'da Süryani Kilisesi otopark olarak kullanıldığı için mühürlendi

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(ELAZIĞ) - Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Süryani Kilisesinin otoparka çevrilmesini aykırı bulduğu gerekçesiyle mühürlenmesine karar verdi. Kararın Elazığ Belediyesine gönderilmesi sonrasında otopark olarak kullanılan Süryani Kilisesi zabıtalar tarafından mühürlendi. Elazığ'da yaklaşık 200 yıl boyunca Ermeni ve Süryani halkına hizmet veren Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılmış 2018 yılında otoparka dönüştürülmüştü.

1904- 1907 yılları arasında inşa edilen tarihi Süryani Kilisesi; umumi tuvalet, Arpacı un fabrikası, pazar yeri, koyun mekanı olarak kullanıldı. 2018 yılından itibaren otopark olarak kullanılmaya başlandı. 1973'te Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün koruma listesinde yer alan Süryani kilisesi amacı dışında kullanılmasından dolayı mühürlendi.

KURULUN UYARISINA RAĞMEN KİLİSE OTOPARK OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDİLMİŞ

Otopark olarak kullanılan kilisinin mühürlenmesine ilişkin Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ ili, Merkez Rizaiye Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapuda 40 pafta, 233 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Süleyman Türker'e ait I Grup Yapı olarak tescilli Süryani Kilisesi(Arpacı Un Fabrikası)'ne yönelik Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18 Haziran 2018 gün ve 5756 sayılı taşınmazın bahçesinin otopark olarak kullanılmasına ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmediği, taşınmazın bahçesinin ve iç mekanın otopark olarak kullanılmaya devam edildiği anlaşıldığından, tescilli parselin otopark olarak kullanıma ilişkin herhangi bir işletme ruhsatı varsa iptaline, tescilli taşınmazın otopark olarak kullanılması 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda suç teşkil ettiğinden, yapan ve yaptıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu taşınmazın otopark olarak kullanılması ile ilgili açılan bir soruşturma dosyası var ise bilgi ve belgelerin aynı dosyaya delil olarak sunulmasına..."

UN FABRİKASI, PAZAR YERİ KOYUN VE OTOPARK OLARAK KULLANILDI

1904- 1907 yılları arasında inşa edilen tarihi Ermeni Protestan Kilisesi; umumi tuvalet, Arpacı un fabrikası, pazar yeri, koyun mekanı olarak kullanıldı. Aktif olarak otopark olarak kullanılan kilise, 1973'ten beri Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün koruma listesinde yer alıyor. Müdürlüğün internet sitesinde yayınladığı 265 tescilli kültür mirası arasında, Süryani Kilisesi olarak gösteriliyor.