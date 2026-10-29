Diyarbakır Silvan'da öğrenciler 29 Ekim coşkusunu Malabadi Köprüsü'nde yaşadı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da öğrenciler 29 Ekim coşkusunu Malabadi Köprüsü'nde yaşadı

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Diyarbakır Silvan\'da öğrenciler 29 Ekim coşkusunu Malabadi Köprüsü\'nde yaşadı
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Silvan'da Çatakköprü İlk-Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü okul bahçesindeki koreografi ve Malabadi Köprüsü etkinliğiyle kutladı. Öğrenciler, Türk bayraklı etkinliklerde cumhuriyet sevgisini ve birlik beraberlik ruhunu yansıttı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Çatakköprü İlk-Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde hazırladıkları koreografi ve Tarihi Malabadi Köprüsü'nde düzenledikleri etkinlikle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü dolayısıyla Çatakköprü İlkokulu ve Çatakköprü Ortaokulunda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramının coşkusunu hazırladıkları etkinliklerle yaşadı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, cumhuriyetin anlam ve önemini yansıtan koreografi çalışmasıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, cumhuriyet sevgisini ve birlik beraberlik ruhunu ortaya koydu. Kutlamalar kapsamında, bölgenin tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Tarihi Malabadi Köprüsünde de etkinlik düzenlendi. Tarihi köprünün eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu kez tarihi bir mekanda yaşadı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMalabadi KöprüsüKültür SanatDiyarbakır29 EkimEğitimYerelSon Dakika

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