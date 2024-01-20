 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı'nın Cami İmamını Darp Ettiği İddialarını Soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı'nın Cami İmamını Darp Ettiği İddialarını Soruşturuyor

Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı Burak Akeller'in cuma namazında hutbe okuma tarzını beğenmediği gerekçesiyle Bahçelievler Camisi imamını darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. İmam M.K., darp raporu alarak kaymakamdan şikayetçi oldu.

Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı\'nın Cami İmamını Darp Ettiği İddialarını Soruşturuyor
20.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:34
Abone Ol

EVREN DEMİRDAŞ

Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı Burak Akeller'in cuma namazında hutbe okuma tarzını beğenmediği gerekçesiyle Bahçelievler Camisi imamını darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

İddiaya göre; olay Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşandı. Cuma namazını kılmak için Bahçelievler Camisi'ne giden Kulp Kaymakamı Burak Akeller, hutbe okuma tarzını beğenmediği imam M.K.'yi imam odasına çağırarak hutbe okuduğu mikrofonla darp etti. İmam M.K., darp raporu alarak kaymakamdan şikayetçi oldu.

DİYANET-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulp İlçesinde Diyanet-Sen İlçe Başkanımız, imam-hatip arkadaşımız Cuma namazında cemaatin huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu Hutbeyi okurken, meslektaşımıza yakışıksız üslupla müdahale etmek provakatörlüktür. Namazdan sonra Korumasının da yardımıyla hocamızı odaya alarak darp etmesi de magandalıktır. (Daha sonrada darp ettiği mikrofon sopasını korumasını göndererek odadan aldırdığını da biliyoruz.) Diyarbakır Valisi ile durumu bizzat görüşerek konunun yakın takipçisi olacağımızı belirttik. Gereğinin yapılmasını hem Valilikten hem de İçişleri Bakanlığımızdan bekliyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve İlçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin; adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Kulp, İnsan Hakları, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı'nın Cami İmamını Darp Ettiği İddialarını Soruşturuyor - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:42:01. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı'nın Cami İmamını Darp Ettiği İddialarını Soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement