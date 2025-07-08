Diyarbakır Zabıta Dairesi, Toplu Taşıma ve Trafikte Denetimleri Artırdı - Son Dakika
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Diyarbakır Zabıta Dairesi, Toplu Taşıma ve Trafikte Denetimleri Artırdı

Diyarbakır Zabıta Dairesi, Toplu Taşıma ve Trafikte Denetimleri Artırdı
08.07.2025 10:43  Güncelleme: 10:45
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yılın ilk 6 ayında 22 bin 477 denetim yaparak toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Zabıta Daire Başkanı Veysi Rüzgar, vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ve şehir suçlarını önlemek için 24 saat boyunca denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, sorumluluk alanlarında 7/24 esaslı görev yaparak, halkın rahat ve ulaşılabilir toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağlamak amacıyla yılın ilk 6 ayında 22 bin 477 denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların huzuru için 6 şube müdürlüğünde görevli 340 personel ile kentin sokaklarında mesai yapıyor. Zabıta Daire Başkanlığınca bu yılın ilk 6 ayında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan 6 bin 949 denetimde, 262 yasal işlem; minibüslere yönelik 7 bin 711 denetimde, 517 yasal işlem; ilçe minibüslerine yönelik 5 bin 319 denetimde, 100 yasal işlem; şehirlerarası otobüslere yönelik 2 bin 498 denetimde ise 36 araca yasal işlem uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara yönelik trafikle ilgili temel konularda eğitim programları kapsamında 140 okuldan 8 bin 755 öğrenciye teorik ve pratik olarak temel trafik eğitimi verdi.

Zabıta Daire Başkanı Veysi Rüzgar, yapılan çalışmaların daha huzurlu bir kent amacıyla yapıldığını belirterek, bütün ilçe belediyeleriyle beraber özellikle şehir suçları dedikleri olayı kaldırmak için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi. Şehir suçlarını önlemek için 24 saat bazlı aralıksız çalıştıklarını ifade eden Rüzgar, "İl otogarında özellikle çığırtkanlığın önlenmesi, şehirlerarası araçların olumsuz yerlerdeki parklarıyla ilgili oluşumlara müdahale ediyoruz. Trafik şubemiz, il genelinde ticari taksiler, minibüsler, halk otobüsleri ve ruhsatlandırdığımız diğer birimlerle ilgili yoğun çalışmalara devam ediyor. Özellikle yaz ayları itibariyle klima denetimlerimiz yoğunlaşmış durumda" dedi.

Vatandaşların şikayetlerine göre çalıştıklarını vurgulayan Rüzgar, "Vatandaşların şikayetlerine yüzde 100 dönüş sağlama hedefimiz var. Şu ana kadar dönüş yapmadığımız hiçbir şikayetimiz bulunmamaktadır. Özellikle özel halk otobüsleri ve ticari taksilerde yurttaşların şikayetlerine hızlı dönüş yapıyoruz. Ücretsiz taşınan yolculara özel halk otobüslerinin özellikle kötü muameleleriyle ilgili tavizsiz çalışıyoruz. Sur'un turizm potansiyeli yüksek olduğu için misafirlerin rahat bir ortamda alışveriş yapabilmesi ile ilgili bütün paydaşlarımızla tavizsiz çalışacağız. 75 metrelik yoldaki bütün işgaliyeleri sonlandıracağız" diye konuştu.

Turizm Zabıtasının özellikle tarihi Sur ilçesinde 6 dilde hizmet verdiğini belirten Rüzgar, yerli ve yabancı 18 bin 138 turiste rehberlik hizmeti verdiklerini aktardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Zabıta Dairesi, Toplu Taşıma ve Trafikte Denetimleri Artırdı - Son Dakika

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