Diyetle 45 Kilo Verdi, Bel Fıtığından Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyetle 45 Kilo Verdi, Bel Fıtığından Kurtuldu

Geniş Video İzle

Mehmet Rıdvan Altıntaş, 8 ayda diyetle 45 kilo vererek bel fıtığı rahatsızlığından kurtuldu.

17.03.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bel fıtığı rahatsızlığından kurtulmak için başladığı diyetle 8 ayda 45 kilo verdi

Ameliyat olmadan diyetisyen ile birlikte başladığı programda 45 kilo vererek rahatsızlıklarından kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de bel fıtığı rahatsızlığını gidermek ve kilosundan kurtulmak Özel Cerrahi Hastanesine başvuran hasta, kendisi için uygulanan özel programla 8 ayda 135 kilodan 90 kiloya düşerek hem kilosundan hem de ağrılarından kurtuldu.

Denizli'de ikamet eden Mehmet Rıdvan Altıntaş, bel fıtığı rahatsızlığını gidermek ve kilosundan kurtulmak için araştırmalar sonucunda Denizli Özel Cerrahi Hastanesi doktorlarından Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu'ya ulaştı. Ameliyat olmadan Diyetisyen İlayda Kuzucu'nun verdiği programa göre ilerleyen Altıntaş 8 ayın sonucunda 135 kilodan 90 kiloya ulaşarak 45 kilo vermeyi başardı. 90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan Altıntaş, yakınları kendisini gördüğünde mide ameliyatı geçirdiğini düşündüklerini belirtti. Rıdvan Altıntaş 8 aylık raporundaki son kontrollere göre ise vücut yağ oranında ise yüzde 52'den yüzde 14'e düştüğü belirtildi. 8 ayda ameliyatsız bir şekilde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktivelerle 45 kilo veren Rıdvan Altıntaş, "Kilo vermeden önce bel fıtığı yüzünden ağrılarım oluyordu ve hayatımı kötü etkiliyordu ama şuan kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Bel ağrılarım için gittiğim diyetisyende 8 ayın sonunda 45 kilo verdim ve ağrılarımdan kurtuldum"

Bel ağrıları çözüm bulmak için diyetisyene başvuran Mehmet Rıdvan Altıntaş, 135 kilo olarak başladığı diyet programının 8 aylık sonucunda 45 kilo vererek hem ağrılarından hem de kilosundan kurtulduğu belirterek, "Diyetisyene geldiğimde 135 kilo ile başladım. 8 ayın sonunda ise 45 kilo vermeyi başardım. Sonrasında ise biraz daha spora yoğunlaştım ve kas kazanmaya çalışıyorum. Bir gün evimde otururken hem rahatsızlar hem de kendi kendim 'Artık bir yerden başlamam lazım' diyerek kilo vermek için araştırmalar yaptım. Araştırmaların sonucunda Denizli Özel Cerrahi Hastanesi doktorlarından Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu'ya ulaştım. Birlikte programlar yaparak başladık. Bel fıtığı rahatsızlıklarım vardı. Asıl önceliğim bel fıtığı rahatsızlarıydı ama şuanda hem 45 kilo verdim hem de ağrılarım gitti. Sağlık konusunda hiçbir sıkıntım yok kendimi çok iyi hissediyorum. Şuanda amacımı ulaştığım için çok mutluyum" dedi.

"Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım son halimi gördüklerinde mide ameliyatı olduğumu zannettiler"

Uzun zamandır görüşmediği arkadaşları son halini gördüklerinde mide ameliyatı olduğu zannettiklerini ve şaşırdıklarını belirten Altıntaş, "Çevremdeki arkadaşlarım ve yakınlarım son halimi gördüklerinde çok şaşırdılar. Beni eski halimle gören arkadaşlarım son halimi gördüklerinde mide ameliyatı olduğumu zannettiler. Halbuki bu kilo kaybımı diyet yaparak olduğumu belirttiğimde şaşırdılar. Bu sürecin ilk başlarında çok zorladım. İlk birkaç hafta yemek programı konusunda zorlandım ama sonunda başardım. Az yiyerek doyacağımı bu süreçte öğrendim. Daha öncesinde de kilo vermeye çalışmıştım ama sonrasında hızlı bir şekilde geri aldım. Bu sefer ise amacımı ulaştım" diye konuştu.

"Kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun diyet planlaması yapılması gerekiyor"

Diyet programında kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun, kişinin yaşamına da uygun yapılması gerektiğini belirten Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu, "Mehmet Rıdvan Altıntaş ile bu süreci rahat ve pratik bir şekilde ilerledik. İlk etapta sağlıklı bir yaşam için kişiye özel bir diyet planlaması yapılması gerekiyor. Bu süreçte en önemlisi kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun ve kişinin yaşamına uygun bir şekilde diyet planlaması yapılmasıdır. Diyet sürecinde aslında kişinin sağlıklı olması gerekiyor ve bizde ona göre planlamayla gittik. Diyet sürecinizde sağlıklı beslenme aslında bir davranış değişikliğidir. Bu davranış sürecinde aslında dönem dönem iniş ve çıkışlar olacaktır. Burada önemli olan süreci yönettiğiniz profesyonel sağlık çalışanı ile beraber destekli bir şekilde sürekli iletişim halinde kalarak bu süreci ilerletmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adımdır"

Diyet sürecinde en önemlisi disiplin ve sürdürülebilirlik olduğunu ve sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adım olduğunu dile getiren Diyetisyen İlayda Kuzucu, "Bu süreçte önemlisi tabiki de disiplin ve sürdürülebilirlik. Bu gibi kilo konularında diyetisyenler sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik konusunda önemli rol oynuyoruz. Danışanımız bizimle bir yola başladıysa onunla birlikte süreci beraber gidiyoruz. Danışanımız ile başladığımızda zorlu süreçler oluyor. Öncesinde bir belli beslenme alışkanlıkları var. Bu süreçte yola başladığınız sağlık çalışanına ve kendinize güvenerek süreci güzel ve başarılı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek ve dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adımdır" dedi.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Ameliyat, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyetle 45 Kilo Verdi, Bel Fıtığından Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi
Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin Açık açık ölümle tehdit ettiler Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
TikTok’ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler TikTok'ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler
Hepsi de Premier Lig’den 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi
Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
Üniversite okumaya geldiği İstanbul’da gol krallığına oynuyor Üniversite okumaya geldiği İstanbul'da gol krallığına oynuyor
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

10:53 Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:25 Halk TV’den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
18:05 Bu sezon bir ilki başardılar Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
17:27 Osimhen’in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 12:42:56. #7.13#
SON DAKİKA: Diyetle 45 Kilo Verdi, Bel Fıtığından Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.