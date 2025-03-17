Diyetle 45 Kilo Verdi, Bel Fıtığından Kurtuldu

Bel fıtığı rahatsızlığından kurtulmak için başladığı diyetle 8 ayda 45 kilo verdi

Ameliyat olmadan diyetisyen ile birlikte başladığı programda 45 kilo vererek rahatsızlıklarından kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de bel fıtığı rahatsızlığını gidermek ve kilosundan kurtulmak Özel Cerrahi Hastanesine başvuran hasta, kendisi için uygulanan özel programla 8 ayda 135 kilodan 90 kiloya düşerek hem kilosundan hem de ağrılarından kurtuldu.

Denizli'de ikamet eden Mehmet Rıdvan Altıntaş, bel fıtığı rahatsızlığını gidermek ve kilosundan kurtulmak için araştırmalar sonucunda Denizli Özel Cerrahi Hastanesi doktorlarından Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu'ya ulaştı. Ameliyat olmadan Diyetisyen İlayda Kuzucu'nun verdiği programa göre ilerleyen Altıntaş 8 ayın sonucunda 135 kilodan 90 kiloya ulaşarak 45 kilo vermeyi başardı. 90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan Altıntaş, yakınları kendisini gördüğünde mide ameliyatı geçirdiğini düşündüklerini belirtti. Rıdvan Altıntaş 8 aylık raporundaki son kontrollere göre ise vücut yağ oranında ise yüzde 52'den yüzde 14'e düştüğü belirtildi. 8 ayda ameliyatsız bir şekilde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktivelerle 45 kilo veren Rıdvan Altıntaş, "Kilo vermeden önce bel fıtığı yüzünden ağrılarım oluyordu ve hayatımı kötü etkiliyordu ama şuan kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Bel ağrılarım için gittiğim diyetisyende 8 ayın sonunda 45 kilo verdim ve ağrılarımdan kurtuldum"

Bel ağrıları çözüm bulmak için diyetisyene başvuran Mehmet Rıdvan Altıntaş, 135 kilo olarak başladığı diyet programının 8 aylık sonucunda 45 kilo vererek hem ağrılarından hem de kilosundan kurtulduğu belirterek, "Diyetisyene geldiğimde 135 kilo ile başladım. 8 ayın sonunda ise 45 kilo vermeyi başardım. Sonrasında ise biraz daha spora yoğunlaştım ve kas kazanmaya çalışıyorum. Bir gün evimde otururken hem rahatsızlar hem de kendi kendim 'Artık bir yerden başlamam lazım' diyerek kilo vermek için araştırmalar yaptım. Araştırmaların sonucunda Denizli Özel Cerrahi Hastanesi doktorlarından Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu'ya ulaştım. Birlikte programlar yaparak başladık. Bel fıtığı rahatsızlıklarım vardı. Asıl önceliğim bel fıtığı rahatsızlarıydı ama şuanda hem 45 kilo verdim hem de ağrılarım gitti. Sağlık konusunda hiçbir sıkıntım yok kendimi çok iyi hissediyorum. Şuanda amacımı ulaştığım için çok mutluyum" dedi.

"Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım son halimi gördüklerinde mide ameliyatı olduğumu zannettiler"

Uzun zamandır görüşmediği arkadaşları son halini gördüklerinde mide ameliyatı olduğu zannettiklerini ve şaşırdıklarını belirten Altıntaş, "Çevremdeki arkadaşlarım ve yakınlarım son halimi gördüklerinde çok şaşırdılar. Beni eski halimle gören arkadaşlarım son halimi gördüklerinde mide ameliyatı olduğumu zannettiler. Halbuki bu kilo kaybımı diyet yaparak olduğumu belirttiğimde şaşırdılar. Bu sürecin ilk başlarında çok zorladım. İlk birkaç hafta yemek programı konusunda zorlandım ama sonunda başardım. Az yiyerek doyacağımı bu süreçte öğrendim. Daha öncesinde de kilo vermeye çalışmıştım ama sonrasında hızlı bir şekilde geri aldım. Bu sefer ise amacımı ulaştım" diye konuştu.

"Kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun diyet planlaması yapılması gerekiyor"

Diyet programında kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun, kişinin yaşamına da uygun yapılması gerektiğini belirten Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu, "Mehmet Rıdvan Altıntaş ile bu süreci rahat ve pratik bir şekilde ilerledik. İlk etapta sağlıklı bir yaşam için kişiye özel bir diyet planlaması yapılması gerekiyor. Bu süreçte en önemlisi kısıtlamalar ve yasaklar olmadan kişiye uygun ve kişinin yaşamına uygun bir şekilde diyet planlaması yapılmasıdır. Diyet sürecinde aslında kişinin sağlıklı olması gerekiyor ve bizde ona göre planlamayla gittik. Diyet sürecinizde sağlıklı beslenme aslında bir davranış değişikliğidir. Bu davranış sürecinde aslında dönem dönem iniş ve çıkışlar olacaktır. Burada önemli olan süreci yönettiğiniz profesyonel sağlık çalışanı ile beraber destekli bir şekilde sürekli iletişim halinde kalarak bu süreci ilerletmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adımdır"

Diyet sürecinde en önemlisi disiplin ve sürdürülebilirlik olduğunu ve sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adım olduğunu dile getiren Diyetisyen İlayda Kuzucu, "Bu süreçte önemlisi tabiki de disiplin ve sürdürülebilirlik. Bu gibi kilo konularında diyetisyenler sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik konusunda önemli rol oynuyoruz. Danışanımız bizimle bir yola başladıysa onunla birlikte süreci beraber gidiyoruz. Danışanımız ile başladığımızda zorlu süreçler oluyor. Öncesinde bir belli beslenme alışkanlıkları var. Bu süreçte yola başladığınız sağlık çalışanına ve kendinize güvenerek süreci güzel ve başarılı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek ve dengeli beslenmek kaliteli bir yaşam için ilk adımdır" dedi.