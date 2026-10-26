Doğa fotoğrafçısı, Pülümür'de ceviz ağacına tırmanan yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika
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Doğa fotoğrafçısı, Pülümür'de ceviz ağacına tırmanan yavru ayıyı görüntüledi

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Doğa fotoğrafçısı, Pülümür\'de ceviz ağacına tırmanan yavru ayıyı görüntüledi
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Doğa fotoğrafçısı, Pülümür\'de ceviz ağacına tırmanan yavru ayıyı görüntüledi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir yavru ayı, ceviz ağacına tırmanarak dallar arasında ustalıkla hareket edip cevizlerle beslendi. Doğa fotoğrafçısı Düzgün Çinkılıç'ın kamerasına yansıyan görüntülerde yavru ayının rahat hareketi ve sevimli halleri dikkati çekti.

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ceviz ağacına çıkarak dallar arasında ustalıkla hareket eden yavru ayı beslenirken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Düzgün Çinkılıç'ın kamerasına yansıyan görüntülerde, yavru ayının ağaç dalları arasında rahatça hareket ederek cevizlerle beslenmesi ve sevimli halleri dikkati çekti.

Tunceli bölgesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Düzgün Çinkılıç, bir yavru ayının ceviz ağacına çıkarak beslendiği anları görüntüledi. Ağacın dallarına tırmanan yavru ayının, dallar arasında ustalıkla hareket ederek besin araması ve cevizlerle beslenmesi objektife yansıdı.

Ağaca tırmanma ve dallar arasında hareket etme konusundaki becerisiyle dikkat çeken yavru ayının sevimli halleri, yaban hayatının doğal yaşamından renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: ANKA
PülümürTunceliGüncelYaşamYerelSon Dakika

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