Doğa fotoğrafçısı, Pülümür\'de ceviz ağacına tırmanan yavru ayıyı görüntüledi

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ceviz ağacına çıkarak dallar arasında ustalıkla hareket eden yavru ayı beslenirken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Düzgün Çinkılıç'ın kamerasına yansıyan görüntülerde, yavru ayının ağaç dalları arasında rahatça hareket ederek cevizlerle beslenmesi ve sevimli halleri dikkati çekti.

Tunceli bölgesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Düzgün Çinkılıç, bir yavru ayının ceviz ağacına çıkarak beslendiği anları görüntüledi. Ağacın dallarına tırmanan yavru ayının, dallar arasında ustalıkla hareket ederek besin araması ve cevizlerle beslenmesi objektife yansıdı.

Ağaca tırmanma ve dallar arasında hareket etme konusundaki becerisiyle dikkat çeken yavru ayının sevimli halleri, yaban hayatının doğal yaşamından renkli görüntüler ortaya çıkardı.